Головне
Ворскла здолала Інгулець у 20 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 379
У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів
Сьогодні 20:22 616
Стала відома дата повернення в ринг Митрофанова
Сьогодні 20:09 363
Прометей переграв Тарту у півфіналі Латвійсько-естонської ліги
Сьогодні 18:10 287
Президент Федерації плавання: Ми готові до найрадикальніших дій
Сьогодні 17:54 197
Нічия, що мала бути перемогою: 24 роки тому Динамо зіграло феєричний матч проти Баварії у півфіналі ЛЧ
Сьогодні 17:06 469
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 1113
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі
Сьогодні 12:25 1186
Збірна Англії по пенальті переграла Бразилію в жіночій Фіналіссімі
Сьогодні 08:53 356
Мудрик - у трійці найгірших гравців сезону в Челсі за версією Goal
Вчора 20:20 526
Прямі трансляції

У Білорусі заборонили транслювати Setanta Sport 1 та Setanta Sport 2

Дозволи припинять свою дію з 12 квітня
Сьогодні 22:40 163 0
У Білорусі заборонили транслювати Setanta Sport 1 та Setanta Sport 2

Джерело - Tribuna.com.

Міністерство інформації Білорусі анулювало дозвіл на розповсюдження телепрограм Setanta Sport 1 та Setanta Sport 2 на території країни.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Дозволи припинять свою дію з 12 квітня.

"На підставі рішення Міжвідомчої комісії з безпеки в інформаційній сфері при Раді Безпеки Республіки Білорусь Мінінформ анулював дозвіл на розповсюдження на території Білорусі продукції іноземних засобів масової інформації - телепрограм Setanta Sports 1 та Setanta Sports 2", - сказано в заяві Мінінформу Білорусі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Ворскла - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 788
Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі Тягар відповідальності та ще п'ять причин, чому Мудрик погано грає в Челсі 1186
У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів У Вересі стався конфлікт: футболісти побилися, Вірт захворів 616
У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО У Серії А футболіст забив курйозний гол навісом на останніх хвилинах матчу - ВІДЕО 557
Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона Я заплачу будь-яку суму, але видали це: Зінченко засоромився старого відео в образі Майкла Джексона 679
Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу Збірна України закинула 10 шайб і виграла третій матч на чемпіонаті світу 1113
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4291
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147267 7
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25008 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29503
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53991
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10917 2