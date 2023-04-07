У Білорусі заборонили транслювати Setanta Sport 1 та Setanta Sport 2

Міністерство інформації Білорусі анулювало дозвіл на розповсюдження телепрограм Setanta Sport 1 та Setanta Sport 2 на території країни.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Дозволи припинять свою дію з 12 квітня.

"На підставі рішення Міжвідомчої комісії з безпеки в інформаційній сфері при Раді Безпеки Республіки Білорусь Мінінформ анулював дозвіл на розповсюдження на території Білорусі продукції іноземних засобів масової інформації - телепрограм Setanta Sports 1 та Setanta Sports 2", - сказано в заяві Мінінформу Білорусі.