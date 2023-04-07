Джерело - Чемпіон.
Збірна України зі стрибків у воду записала відеозвернення до міжнародної спортивної спільноти з закликом не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань.
До заклику приєдналися Олексій Середа, Станіслав Оліферчик, Олександр Горшковозов, Ксенія Байло та Ганна Письменська.
‼️🌎⚡️Збірна України🇺🇦 зі стрибків у воду записала відеозвернення до міжнародної спортивної спільноти - @WorldAquatics , @LENaquatics.— НОК України (@OlympicUA) April 7, 2023
🎥 UDF#StandWithUkraine #НОК #Україна #BoycottRussianSport #SuspendRussianandBelarusianSport #NoNeutralRussiansandBelarusians pic.twitter.com/erTgjgaHAT
Нагадаємо, що міжнародна федерація плавання підтримала рекомендації МОК щодо допуску росіян і білорусів до змагань у нейтральному статусі.