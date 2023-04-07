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Збірна України зі стрибків у воду закликала міжнародну спортивну спільноту не допускати росіян і білорусів до змагань

Сьогодні 22:22 221 0
Збірна України зі стрибків у воду закликала міжнародну спортивну спільноту не допускати росіян і білорусів до змагань

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі стрибків у воду записала відеозвернення до міжнародної спортивної спільноти з закликом не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань.

До заклику приєдналися Олексій Середа, Станіслав Оліферчик, Олександр Горшковозов, Ксенія Байло та Ганна Письменська.

Нагадаємо, що міжнародна федерація плавання підтримала рекомендації МОК щодо допуску росіян і білорусів до змагань у нейтральному статусі.

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