Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі стрибків у воду записала відеозвернення до міжнародної спортивної спільноти з закликом не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань.

До заклику приєдналися Олексій Середа, Станіслав Оліферчик, Олександр Горшковозов, Ксенія Байло та Ганна Письменська.

Нагадаємо, що міжнародна федерація плавання підтримала рекомендації МОК щодо допуску росіян і білорусів до змагань у нейтральному статусі.