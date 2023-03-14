Збірна України назвала склад на Євро-2023 зі спортивної гімнастики

У заявку чоловічої команди потрапило п'ять гімнастів

Збірна України зі спортивної гімнастики визначилася зі складом чоловічої команди, яка виступить на чемпіонаті Європи в Антальї.

Про це повідомив головний тренер збірної України Геннадій Сартинський у коментарі Суспільне Спорт.

До складу збірної України потрапили п'ять гімнастів. Дебютуватиме за основну команду Радомир Стельмах: на попередньому Євро в Мюнхені він змагався серед юніорів та двічі фінішував у топ-5 - в особистому багатоборстві, а також у вправах на коні.

Склад збірної України на Євро зі спортивної гімнастики (чоловіки)

Ілля Ковтун

Ігор Радівілов

Микита Мельніков

Радомир Стельмах

Пантелій Колодій

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 11 до 16 квітня. У ньому відбудуться чоловічий та жіночий турніри, а сам Євро стане кваліфікаційним на чемпіонат світу.

Раніше Ковтун здобув друге срібло на етапі Кубка світу в Азербайджані.