Ковтун здобув друге срібло на етапі Кубка світу в Азербайджані

Ілля Ковтун здобув другу срібну нагороду на етапі Кубка світу в Азербайджані.

Українець показав результат 15,366 у вправах на паралельних брусах

Перемогу здобув філіпінець Карлос Юло. Трійку замкнув Камерон-Лі Бернард з Франції

Direct from the medal ceremonies at the #FIGWorldCup in Baku 🇦🇿, here are the faces of victory in the Men's Floor Exercise, Parallel Bars, and Still Rings finals! 🥇🥈🥉🤩 👏 #Gymnastics pic.twitter.com/y4OatVR3o9