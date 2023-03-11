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Ковтун здобув друге срібло на етапі Кубка світу в Азербайджані

Сьогодні 13:05 137 0
Українець показав результат 15,366 у вправах на паралельних брусах
Ковтун здобув друге срібло на етапі Кубка світу в Азербайджані
#Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Ілля Ковтун здобув другу срібну нагороду на етапі Кубка світу в Азербайджані.

Українець показав результат 15,366 у вправах на паралельних брусах

Перемогу здобув філіпінець Карлос Юло. Трійку замкнув Камерон-Лі Бернард з Франції

Раніше Ковтун завоював срібло у вільних вправах.

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