Ілля Ковтун здобув срібну нагороду на етапі Кубка світу в Азербайджані.

Українець показав результат 13.933 у вільних вправах.

Перемогу здобув казах Мілад Карімі. Трійку замкнув Райлі Лоос з США.

Men's Floor Exercise final at the 2023 World Cup in Baku 🇦🇿:



🥇Milad Karimi 🇰🇿 14.2

🥈Illia Kovtun 🇺🇦 13.933

🥉Riley Loos 🇺🇸 13.733#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/clBzCo3Omh