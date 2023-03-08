Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Цим матчем національна команда завершила виступ у відборі та вийшла в еліт-раунд кваліфікації. Жеребкування відбудеться 5 липня, матчі пройдуть до 20 грудня.
ЧС-2024 - Європейська кваліфікація
Основний раунд, Група 11
08 березня
Нідерланди - Україна 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Шотурма, 1:1 - 20 Бухарі
Нідерланди: Куйк — Пасарібу, Аттахірі, Бовюзан, Бузіт; Сміт, Чіх, Джеяр, Таріфіт, Бен Халу, Те Вреде, Бухарі, Велсебур, М’Рабет-Елуед.
Україна: Савенко — Радевич, Фаренюк, Корсун, Шотурма; Сухов, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Чернявський, Абакшин, Зварич.
Попереджений: Бовюзан (33).
Раніше збірна України перемогла Косово.