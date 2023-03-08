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Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024

Сьогодні 22:39 249 0
Підопічні Олександра Косенка завершили виступ в основному раунді відбору чемпіонату світу-2024 з футзалу виїзним поєдинком проти команди Нідерландів.
Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Цим матчем національна команда завершила виступ у відборі та вийшла в еліт-раунд кваліфікації.  Жеребкування відбудеться 5 липня, матчі пройдуть до 20 грудня.

ЧС-2024 - Європейська кваліфікація

 Основний раунд,  Група 11

08 березня

Нідерланди - Україна 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Шотурма, 1:1 - 20 Бухарі

Нідерланди: Куйк — Пасарібу, Аттахірі, Бовюзан, Бузіт; Сміт, Чіх, Джеяр, Таріфіт, Бен Халу, Те Вреде, Бухарі, Велсебур, М’Рабет-Елуед.

Україна: Савенко — Радевич, Фаренюк, Корсун, Шотурма; Сухов, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Чернявський, Абакшин, Зварич.

Попереджений: Бовюзан (33).

Раніше збірна України перемогла Косово.

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