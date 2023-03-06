Міжнародна федерація гімнастики відсторонила головну тренерку збірної росії

Усунення пов’язане з її публічними заявами після Олімпіади-2020 у Токіо

Джерело - FIG.

Міжнародна федерація гімнастики відсторонила голову Всеросійської федерації художньої гімнастики та головну тренерку збірної росії Ірину Вінер на два роки.

Про це повідомляє FIG.

Усунення Вінер від роботи на міжнародних змаганнях пов’язане з її публічними заявами після Олімпіади-2020 у Токіо, де росіянка Діна Аверіна стала другою. Вислови Вінер визнані образливими й такими, що порушують правила FIG.

Термін усунення розпочнеться після скасування санкцій щодо відсторонення росіян через повномасштабний напад на Україну - за умови, що обмеження буде знято протягом наступних п’яти років.

Нагадаємо, українські гімнастки виграли командне золото на турнірі в Естонії.