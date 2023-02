Український чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) та володар тимчасового титулу Логан Сторлі (14-1) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 25 лютого на турнірі Bellator 291 в Дубліні.

У листопаді 2020-го Амосов вже перемагав Сторлі.

The @BellatorMMA belts will be unified!@YaroslavAmosov and @storleystorm face-off in Dublin. pic.twitter.com/6bQ6GSxrxk