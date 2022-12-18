Російська федерація плавання має намір виступати в Азії

Джерело - Inside the games.

Президент Російської федерації плавання Володимир Сальніков підтвердив, що ведуться перемовини щодо можливості участі представників РФ у змаганнях під егідою Азійської федерації плавання (AASF).

Про це повідомляє Inside the Games.

Це робиться для того, аби російські спортсмени могли виступити у кваліфікаціях на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Сальніков зазначив, що переговори не стосуються переходу російської федерації в AASF, а лише можливості виступів спортсменів у змаганнях в Азії.

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