Російська федерація плавання має намір виступати в Азії

Джерело - Inside the games.
Президент Російської федерації плавання Володимир Сальніков підтвердив, що ведуться перемовини щодо можливості участі представників РФ у змаганнях під егідою Азійської федерації плавання (AASF).
Про це повідомляє Inside the Games.
Це робиться для того, аби російські спортсмени могли виступити у кваліфікаціях на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.
Сальніков зазначив, що переговори не стосуються переходу російської федерації в AASF, а лише можливості виступів спортсменів у змаганнях в Азії.