Головне
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:32 4341
Аргентина - Франція: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:28 2132
ЧС-2022. Аргентина – Франція. Останній шанс Мессі стати чемпіоном світу
Сьогодні 12:09 479
Вісім фіналів на двох: шостий для Аргентини, четвертий - для Франції
Сьогодні 10:12 286
Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків
Сьогодні 09:24 718
Костюк виграла парний турнір WTA 125 у Франції
Сьогодні 08:11 464
Фінал. Аргентина - Франція: головні інтриги та рекорди
Сьогодні 02:09 745
Збірна України U-20 програла Японії у вирішальному матчі ЧС
Вчора 23:42 511
Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі
Вчора 22:55 482 1
Збірна Хорватії переграла Марокко та стала бронзовою призеркою ЧС-2022
Вчора 18:57 657
Прямі трансляції

Російська федерація плавання має намір виступати в Азії

Сьогодні 13:58 149 0
Російська федерація плавання має намір виступати в Азії

Джерело - Inside the games.

Президент Російської федерації плавання Володимир Сальніков підтвердив, що ведуться перемовини щодо можливості участі представників РФ у змаганнях під егідою Азійської федерації плавання (AASF).

Про це повідомляє Inside the Games.

Це робиться для того, аби російські спортсмени могли виступити у кваліфікаціях на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Сальніков зазначив, що переговори не стосуються переходу російської федерації в AASF, а лише можливості виступів спортсменів у змаганнях в Азії.

Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія - Марокко 2:1. Як це було Хорватія - Марокко 2:1. Як це було 4439
Оршич забив елегантний гол за комір воротареві Марокко в матчі за 3 місце ЧС-2022 - ВІДЕО Оршич забив елегантний гол за комір воротареві Марокко в матчі за 3 місце ЧС-2022 - ВІДЕО 3051
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 4341
Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 1425
Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022 1882
Аргентина - Франція: ОНЛАЙН Аргентина - Франція: ОНЛАЙН 2132
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26172
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2497
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12287 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 216126
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4958 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94770 1