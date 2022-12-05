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Шахістам з росії та білорусі дозволили виступати під прапором ФІДЕ

Сьогодні 16:25 261 0
Шахістам з росії та білорусі дозволили виступати під прапором ФІДЕ

Джерело - Чемпіон.

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) затвердила правило, згідно з яким шахістам із росії та білорусі дозволили виступати під прапором організації до 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Після закінчення цього терміну за відсутності інших запитів гравця буде автоматично повернено до попередньої федерації.

Усі шахісти, які раніше були переведені під прапор ФІДЕ, продовжать грати під її прапором, якщо вони не надішле запит на повернення під прапор Росії, Білорусі чи іншої федерації.

На сайті організації зазначається, що ця постанова набуде чинності 15 грудня. Більше того, шахіст може скористатися переходом під прапор ФІДЕ лише один раз у період із виходу документа (15 грудня) до 1 січня 2024 року.

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