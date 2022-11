NAVI здобули перемогу над BIG у 5-го раунду стадії Легенд на турнірі з СS:GO IEM Rio Major 2022.

Українська команда виграла 2 карти і здобула путівку в плей-оф.

THE 7TH TEAM COMPETING IN THE JEUNESSE ARENA!@natusvincere ADVANCE TO THE #IEM RIO CHAMPIONS STAGE!@b1tcs@perfectocsgo@electronicCSGO @s1mpleO @somedieyoungCS pic.twitter.com/RefoPPbpZK