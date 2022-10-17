Збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 з велотреку

Україна втретє поспіль завершила ЧС з велотреку без нагород

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завершила чемпіонат світу-2022 з велотреку, що проходив у французькому Сен-Кентен-ан-Івелін.

Українська команда була представлена на цьому турнірі двома спортсменами. У жіночих кейріні та спринті змагалася віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 Олена Старікова, а в чоловічій гонці за очками – Микита Яковлєв.

Найкращий результат Україна показала в жіночому кейріні, де Олена Старікова дійшла до чвертьфіналу й посіла останнє місце у своєму заїзді. У спринті спортсменка зупинилася на стадії 1/8 фіналу, де поступилася британці Софі Кейпвелл.

Микита Яковлєв, своєю чергою, став 11-им у гонці за очками, заробивши 22 пункти. Спортсмен набрав 20 очок за кола та лише два – за спринт.