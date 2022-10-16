Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру

Українець виграв першу в історії медаль у цьому виді

Джерело - Чемпіон.

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном світу з паркуру у категорії Швидкість.

Це перший в історії чемпіонат світу. Він виграв першу в історії медаль у цьому виді.

Чемпіон Всесвітніх ігор 2022 року випередив Андреа Консоліні з Італії і Тангі ван Шингена з Нідерландів.