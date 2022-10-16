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Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру

Сьогодні 12:43 176 0
Українець виграв першу в історії медаль у цьому виді
Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру
#Богдан Колмаков

Джерело - Чемпіон.

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном світу з паркуру у категорії Швидкість.

Це перший в історії чемпіонат світу. Він виграв першу в історії медаль у цьому виді.

Чемпіон Всесвітніх ігор 2022 року випередив Андреа Консоліні з Італії і Тангі ван Шингена з Нідерландів.

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