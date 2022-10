Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном світу з паркуру у категорії Швидкість.

Це перший в історії чемпіонат світу. Він виграв першу в історії медаль у цьому виді.

Чемпіон Всесвітніх ігор 2022 року випередив Андреа Консоліні з Італії і Тангі ван Шингена з Нідерландів.

Bohdan Kolmakov 🇺🇦 is your 2022 WORLD CHAMPION 🏆 in the Men's Speed category 🤩



The 2022 World Games champion flew to 🥇 ahead of Andrea Consolini 🇮🇹 and Tangui van Schingen 🇳🇱 #Parkour #PKWorlds2022 pic.twitter.com/UFtxAhO3Dm