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У Києві відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності спорту

Сьогодні 16:42 133 0
У Києві відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності спорту

Джерело - Чемпіон.

29 вересня об 11:00 відбудеться вебінар, присвячений початку роботи веб-сайту Національної платформи доброчесності спорту. (www.fairsport.gov.ua).

Маніпулювання спортивними змаганнями є проблемою у світовому вимірі, що має різні форми, спричиняє негативний вплив на всі види спорту та створює загрозу доброчесності спорту і його основним цінностям. Згідно зі статистикою, близько 20% спортсменів та представників спортивного сектору стикалися із пропозиціями взяти участь у маніпулюваннях.

Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями (ратифікована Законом України від 16.11.2016 No 1752-VIII) передбачає створення Національної платформи, вповноваженої протидіяти маніпулюванням спортивними змаганнями. 

На вебінарі буде презентований основний інструмент Національної платформи – веб сайт www.fairsport.gov.ua.

Участь у вебінарі візьмуть державний секретар Мінмолодьспорту                        О. Перевезенцев, Начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінмолодьспорту Н. Радчук, Представник НОК України, член робочої групи  зі створення Національної платформи доброчесності спорту О. Давиденко, Представник УАФ, Голова комітету етики та чесної гри УАФ, Франческо Баранка, Професійний тенісист С. Стаховський. 

Запрошені представники спортивних федерацій та інші учасники спортивної спільноти. 

Вебінар відбудеться за підтримки першого легального букмекера Parimatch Ukraine, який є головним меценатом українського спорту. Взяти участь у вебінарі можна взяти ТУТ.

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