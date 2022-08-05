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Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту

Сьогодні 09:11 134 0
Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту
#Вадим Гутцайт

Джерело - sportarena.com.

Для міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта головним завданням є поновлення спортивних змагань у всіх видах спорту.

Про це заявив сам функціонер.

“Намагаємося створити умови, щоб відновити практично всі змагання у всіх видах спорту. Для нас важливо, щоб спортивна діяльність знову була в Україні.

Важливо, щоби збірні розпочали тренування на території України. Ми розуміємо, що зараз це дуже складно. Практично всі збірні тренуються за кордоном, але більшість команд уже повертаються.

Ми відновлюємо чемпіонати України. 23 серпня відбудеться перший тур чемпіонату з футболу. Вже проходять змагання з легкої атлетики, кульової стрільби.

Щодо умов, головне - безпека проведення змагань. Щоб поряд було бомбосховище, або місце, де під час повітряної тривоги учасники можуть сховатися протягом 5-7 хвилин.

Звичайно, змагання відбуватимуться без глядачів. Також обов’язково будуть присутні рятувальники та медичні служби. Все має бути опрацьовано”, - сказав Гутцайт.

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