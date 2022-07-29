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Гераскевич: Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста для Конгресу IBSF

Сьогодні 20:41 117 0
Гераскевич: Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста для Конгресу IBSF
#Владислав Гераскевич

Джерело - Tribuna.com.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не отримав допомоги від Міністерства спорту та НОК України.

Про це заявив сам спортсмен.

"Чи були лобісти РФ на Конгресі? Ні, це не зовсім лобісти. Ситуація наступна: питання відсторонення дуже складне, ще на початку березня росіян зняли зі змагань, але вони подали скаргу до Апеляційного трибуналу IBSF, незалежного суду міжнародної федерації, робота якого залежить від статуту.

Вони дивляться, чи прописана така можливість у документі, чи ні. Вийшло, що спираючись на статут, рішення про відсторонення РФ було незаконним.

Тобто така можливість не була прописана, а документ потребував зміни для подальших санкцій? Так, і це було найважчим. Більшість міжнародних федерацій олімпійських видів спорту зареєстровані в Лозанні, тому статут підпорядковується швейцарським законам.

А за ними дуже важко провести дискваліфікацію саме через військову агресію.

Тому всі зміни до документів мають бути прописані за всіма швейцарськими стандартами.

Там не дуже сподобалася наша риторика і слова, якими це було прописано. 

Тому Канада голосувала проти змін у самому статуті. В деяких світових федерацій були питання до цих змін, а не щодо відсторонення росіян.

Прохання від них було не скасовувати їх, а надати додаткові два-три місяці на розгляд – детальніше вивчити статут, щоб він ідеально відповідав швейцарським канонам.

Коли ж було голосування за відсторонення РФ, то проти цього були тільки представники Росії.

Не знаю, яким чином вони змогли дістатися Швейцарії, отримати візи та дозвіл участі у Конгресі. Всі інші федерації були одностайно за відсторонення РФ.

А питання були саме у змінах до статуту, за які таки теж проголосувала більшість. До них входять пункти про перенесення змагань та дозвіл дій за форс-мажорних обставин (тероризм, війни, хімічне та ядерне забруднення, пандемії - прим.).

Під час ковіду з цим також були проблеми, бо IBSF не мала права на швидку реакцію через статут.

Ми проробили серйозну роботу - обговорили зі всіма федераціями важливість українського питання. На жаль, в юридичній частині ми розбиралися також самостійно. Дякуємо за допомогу латвійській федерації та юристу IBSF.

На жаль, Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста.

Напевно, у них там тисяча працівників сидить у штаті, але вільного юриста немає, який зміг би допомогти структурувати роботу: системно розібратися у статутах і вкласти зміни до них правильно. Робили ми все це своїми силами, розбиралися самостійно", - сказав Гераскевич.

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