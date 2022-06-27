Мотор пропустить наступний сезон Ліги чемпіонів

ЄГФ відхилила заявку Мотора

Український гандбольний клуб Мотор не виступить у чоловічій Лізі чемпіонів сезону 2022/2023.

Про це повдіомляє EHF.

Запорізький колектив, як і ще 12 команд, подавав заявку на участь у турнірі, проте ЄГФ могла схвалити лише 7 із них. Український клуб отримав негативну відповідь.

Частково таке рішення пов'язане з тим, що Мотор не зможе грати в Україні через повномасштабне вторгнення Росії.

Мотор, як і ще 5 клубів, заявки яких було відхилено, виступить на груповому раунді Ліги Європи – другого за силою єврокубку під егідою ЄГФ.

Нагадаємо, Мотор у новому сезоні виступатиме у чемпіонаті Німеччини.