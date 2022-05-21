Українця обрали в.о. президента ЕЕVZA

Президент Федерації волейболу України отримав нове призначення у Європі

На позачерговому засіданні членів Східно-Європейської волейбольної зональної асоціації (EEVZA) відбулася історична для України подія.

Про це повідомляє пресслужба ФВУ.

Виконувачем обов'язків керівника цієї організації було обрано президента Федерації волейболу України Михайла Мельника.

Таке призначення свідчить про те, що український волейбол завойовує все більший авторитет в Європі, чому сприяють успіхи наших команд у різних турнірах та рейтинг національних збірних, що постійно підвищується.

Слід додати, що вибори нового президента EEVZA відбудуться у вересні 2022 року.