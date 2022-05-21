Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 13:53 61426
Козловський: Готові грати під час бомбардувань та повітряних тривог
Сьогодні 19:25 97
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 19:13 12140
Бех-Романчук знову стала другою на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 19:09 159
Лузан виграла золото на етапі Кубка світу з веслування
Сьогодні 14:36 267
Безус анонсував свій відхід з Гента
Вчора 19:13 621
ПСЖ запропонував Мбаппе 300 млн євро підписного бонуса
Вчора 18:55 574
Український гросмейстер балотуватиметься в президенти ФІДЕ
Вчора 17:24 671
Коноплянка продовжив контракт з Краковією
Вчора 17:12 421
Леоненко: Збірна України лише випадково може перемогти Шотландію
Вчора 16:37 978 1
Прямі трансляції

Українця обрали в.о. президента ЕЕVZA

Сьогодні 16:09 282 0
Президент Федерації волейболу України отримав нове призначення у Європі
Українця обрали в.о. президента ЕЕVZA

Джерело - sport.ua.

На позачерговому засіданні членів Східно-Європейської волейбольної зональної асоціації (EEVZA) відбулася історична для України подія.

Про це повідомляє пресслужба ФВУ.

Виконувачем обов'язків керівника цієї організації було обрано президента Федерації волейболу України Михайла Мельника.

Таке призначення свідчить про те, що український волейбол завойовує все більший авторитет в Європі, чому сприяють успіхи наших команд у різних турнірах та рейтинг національних збірних, що постійно підвищується.

Слід додати, що вибори нового президента EEVZA відбудуться у вересні 2022 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою Мілевський назвав свою версію конфлікту з Астаф'євою 1709
Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 Фінляндія знищила Велику Британію, Німеччина переграла Італію. Результати ЧС-2022 1127
ATP позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян ATP позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян 1185
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 12140
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" 1644 1
УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023 УЄФА відібрала у російської Казані Суперкубок-2023 1126
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30294 2
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5200 7
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 26603
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6968
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20183 3
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20736