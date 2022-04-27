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Латвійський екссанкар Путінс змінив прізвище

Сьогодні 16:47 260 0
Спортсмен вирішив змінити прізвище через вторгнення росії в Україну
Латвійський екссанкар Путінс змінив прізвище

Джерело - Delfi.

Колишній латвійський санкар Крістенс Путінс змінив своє прізвище через вторгнення росії в Україну.

Про це він розповів порталу Delfi.

"Залишилося узгодити формальності. Моя позиція пов’язана з тим, що я не хочу, щоб мене або ж моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому. Зараз відбувається окупація. Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися сьогодні у Європі".

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"Коли я досягнув того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь щодо мого прізвища – писали Путніс, Путнс. Спортсмени сміялися, але не дуже. Росіяни, звісно, ставилися до мене з повагою, а українці були обережними", - сказав спортсмен.

У фейсбуці латвієць підписаний як Крістенс Роді. Санкар закінчив кар’єру ще у сезоні 2019/20.

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