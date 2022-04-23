Зеленський: Партнери нарешті почули та передають нам зброю

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українського народу за підсумками 58-го дня війни.

"Як і щоранку, як і кожного дня, як і кожного вечора, ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави.

І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам те, що ми просили. Тому що ми точно знаємо, що з цією зброєю зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається", - зазначив Зеленський.