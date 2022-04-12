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Італія дискваліфікувала російського гонщика за нацистське вітання

Сьогодні 20:26 53 0
росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час нагородження призерів чемпіонату Європи OK-Junior з картингу серед юніорів.
Італія дискваліфікувала російського гонщика за нацистське вітання
#Северюхін

Джерело - tribuna.com.

Автомобільний клуб Італії (ACI) відкликав ліцензію 15-річного росіянина Артема Северюхіна, який продемонстрував нацистське вітання на церемонії нагородження призерів чемпіонату Європи OK-Junior із картингу серед юніорів.

Про це йдеться в заяві АСІ.

"Спортивна рада АСІ ухвалила рішення про негайне відкликання спортивної ліцензії Северюхіна і одночасно передала його в Спортивний суд, щоб він міг оцінити визначення подальших санкцій, що входять до його компетенції.

Цей захід був неминучим, оскільки Северюхін продемонстрував відсутність поваги не лише до універсальних спортивних цінностей, а й до людяності, гідності та співіснування людей.

Северюхін отримав італійську ліцензію відповідно до правил FIA (Міжнародна автомобільна федерація), які надають молодим водіям усіх національностей найширшу свободу пересування серед міжнародних федерацій, щоб дозволити їм зростати професійно в таких країнах, як Італія, які мають великі традиції в плані навчання автоспорту та залучення водіїв до професіоналізму.

Наша країна відіграє найважливішу роль у плані практики картингістів: у 2021 році 355 іноземних гонщиків з різних країн отримали італійську ліцензію для виступів у даній дисципліні", – йдеться у заяві.

Шведська команда Ward Racing, яку він представляв на чемпіонаті, оголосила про розірвання контракту з росіянином та засудила його дії.

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