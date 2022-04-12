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Онопрієнко: Жовто-блакитний прапор буде завжди майоріти високо в небі на незалежній українській землі

Сьогодні 09:55 190 0
Онопрієнко: Жовто-блакитний прапор буде завжди майоріти високо в небі на незалежній українській землі
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко прокоментувала свій виступ на етапі Кубку світу в болгарській Софії. 

"Пишаймося, бо ми українці.

Кубок Світу в Болгарії став для мене килимом на якому, дякувати Богу, моя сила духу перемогла емоції і хвилювання, які живуть в мені від 24 лютого. Для мене особисто сьогодні це надважливо, тому що я, попри все, змогла вибороти медаль для своєї країни.

Дякую всім тренерам, які працювали зі мною та готували до цього страту, дякую за вашу підтримку та віру в мене.

Ніхто і ніщо нас не зломить. Кожен з нас робить все можливе для нашої спільної найбажанішої мрії - перемоги та миру. Нашу незалежність і свободу захищають справжні воїни світла - сама потужна і сильна армія.

Ця підла війна скінчиться нашою перемогою. Україна буде незалежною і єдиною. Найкрасивіший жовто-блакитний прапор буде завжди майоріти високо в небі на незалежній українській землі. А я, на своєму місці, буду робити все, щоб підіймати наш прапор на міжнародних майданчиках світу - це честь і гордість для мене.

Окрема вдячність моїм вболівальникам. Ви - нереальні.

Найбільше дякую своїй сім‘ї. Ви - моя опора. Чекаю миті, коли ми всі обіймемо один одного і знаю, що ця мить не за горами, як і перемога України", - зазначила Онопрієнко.

Нагадаємо українка здобула бронзову нагороду у фіналі зі стрічкою - це перша медаль для Онопрієнко на рівні Кубів світу.

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