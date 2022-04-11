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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 11 квітня

Сьогодні 08:01 18 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 11 квітня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася сорок сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.

Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.

Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року.

Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави. 

Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 

6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10”.

Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. 

Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав.

У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу “Азовсталь” та морського порту. 

Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське. 

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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