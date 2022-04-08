Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:08 41952
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:25 144
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
Вчора 23:25 380
Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій
Вчора 22:25 264
Стуй - росіянам: Ви мерзенні тварюки, готові вбити за телевізор
Вчора 22:09 390
росію виключили із Ради ООН з прав людини
Вчора 20:24 459
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів
Вчора 20:10 2313 1
Загинув учасник першої збірної України на Іграх Нескорених
Вчора 18:25 585
Динамо програло Спортінгу в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Вчора 16:58 902
Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа
Вчора 13:24 13219 6
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 8 квітня

Сьогодні 07:15 535 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 8 квітня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася сорок четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Триває підготовка ворога до наступу на сході України. 

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

Збройні сили республіки білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону. 

Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих “добровольців” з-поміж білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється.

Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей. 

Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади  Західного військового округу з Ярославля. 

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої “ДНР” виконують функції місцевої “поліції”, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків. 

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали. 

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять - автомобільної техніки противника.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.

Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб 9350
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів 2313 1
РБ Лейпциг - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи РБ Лейпциг - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1291
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41952
Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа Усик згадав предстоятеля УПЦ Московського Патріархату перед початком підготовки до бою з Джошуа 13219 6
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО 2640
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29515
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3021 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6850
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27309 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42292
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 87915 1