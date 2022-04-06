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Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України

Сьогодні 17:43 812 0
Кум путіна втік з України
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України

Джерело - Чемпіон.

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров дав втекти Віктору Медведчуку, Андрію Портнову, а також синові Портнова з України.

Про це заявили у Центрі протидії корупції (ЦПК).

"Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров? За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти медведчуку і портнову, а також сину портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня. Окрім того, Татаров від імені Офісу президента пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски. Якщо точніше, то Миколаївського глиноземного заводу. І це ще далеко не все, що робить Татаров прямо зараз – під час війни", – пйдеться в повідомленні.

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