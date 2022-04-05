росія та Китай хочуть подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з гандболу

росія хоче провести чемпіонат світу попри санкції

росія та Китай збираються подавати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з гандболу серед жінок у 2029 або 2031 роках.

Про це повідомляє Inside the Games.

Наразі росія усунена від змагань з гандболу та не може їх проводити через повномасштабне вторгнення в Україну, але сподівається, що зможе робити це в майбутньому. Заборона також стосується й Білорусі, яка підтримує Росію у війні. Китай, своєю чергою, попри обіцянки гуманітарної допомоги Україні, не засудив дії РФ.

Очільник ФГР Шишкарьов оголосив, що веде перемовини з Китаєм про спільну організацію одного з наступних жіночих чемпіонатів світу.

"Настільки масштабний турнір ще ніколи не проводився в таких великих країнах. Це буде дуже цікаво, – вважає Шишкарьов.

Останній чемпіонат світу з гандболу серед жінок проходив у 2021 році в Іспанії. Далі, в 2023-му, його прийматимуть Данія, Норвегія та Швеція, у 2025-му – Німеччина та Нідерланди, а в 2027-му – Угорщина.

Китай був господарем жіночої світової першості в 2009 році, а росія – в 2005-му. Країни ще ніколи не приймали подібні змагання разом.

Раніше збірна України дізналися суперників у відборі на чемпіонат Європи-2024.