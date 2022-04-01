Почтарьов - про війну в Україні: Це так боляче, особливо після того, як вбили батька

Український бадмінтоніст та учасник Олімпіади-2020 Артем Почтарьов поділився думками про війну в країні.

"Так важко дивитися на те, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу з 2014 року. Я дивлюся новини, спілкуюся з друзями. Харків руйнують російські війська.

У мене взагалі немає слів, це так боляче, особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили.

Мої мама й бабуся досі в Харкові. Вони не хочуть їхати. Єдина надія - на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян.

Зараз в Україні немає безпечного місця. У західній частині країни більш-менш спокійніше. Я був у Києві, а в п’ятницю почув найсильніший вибух за останній місяць. Вікна та стіни тремтіли, спрацювало багато автомобільних сигналізацій.

Дуже прикро дивитися на те, що вони роблять із Харковом, Києвом та іншими містами.

Я пишаюся українськими бадмінтоністами та тренерами, які приєдналися до наших сил територіальної оборони та армії. Це велика честь – знати їх особисто. Я пишаюся всіма нашими волонтерами.

Щодо моєї можливості приєднатися до військ, я повинен бути досить справедливим і сказати, що я не впевнений, чи буду там чимось корисним без військового досвіду. Але, звісно, ​​у мене такі думки виникли одразу після смерті батька.

Я знаю, що я буду робити. Я зараз пов’язаний із фермерством, тому зроблю все, щоб забезпечити українців продуктами. Будемо працювати, щоб цього року був урожай. У мене є досвід.

Я також відповідаю за свою сім’ю, бабусю, маму, я маю про них піклуватися. І я не сумніваюся - ми переможемо", - сказав Почтарьов.