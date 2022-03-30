Зеленський: ЗСУ - єдина гарантія нашого виживання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес з росією, зазначивши, що ЗСУ - на сьогодні єдина гарантія нашого виживання.

"Оборона України - це завдання зараз номер один, а все інше - похідне від цього. Саме на такому фундаменті розглядаю і повідомлення про переговорний процес, який продовжується на різних рівнях із представниками рф. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблоковано. Ракетні та авіаційні удари не припиняються.

Це реальність. Це - факти. Тому Збройні сили України, наша розвідка, всі, хто приєднався до оборони держави, - це сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як державі.

Гарантія, що працює. Так, можна називати позитивними сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів", - зазначив Зеленський.