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Ємельянов виставив на аукціон свою золоту медаль, щоб допомогти ЗСУ

Сьогодні 11:39 146 0
Ємельянов виставив на аукціон свою золоту медаль, щоб допомогти ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Телеведуча Соломія Вітвіцька та веслувальник Сергій Ємельянов проводять аукціон для допомоги українській армії.

Спортсмен виставив на аукціон свою золоту нагороду Паралімпіади-2020.

"Стартуємо сьогодні, 23 березня. Умови:

Просимо употужнити захист наших воїнів ЗСУ і захист України! Найбільша потреба зараз – це броня. 

Допоможемо разом укомплектувати 25 і 30 механізовані бригади! 

Ми з паралімпійським чемпіоном України веслувальником Сергієм Ємельяновим на моїй цій сторінці у Фейсбук в коментарях до цього посту стартуємо благодійні торги за золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо 2020.

Він завоював золото на байдарці на 200 метрів з результатом 40.355 секунди! І обійшов тоді спортсмена з рф Леоніда Крилова. 

Стартова ціна золотої медалі  – 12 000 гривень (400 у.о.). Крок у торгах 6000 грн (200 у.о.).

Торги відбуваються у коментарях до цього посту. Залишайте свою ставку та слідкуйте, хто дав більше. Піднімайте ставки! 

Переможе той, чия ставка найбільша. 

Фінал 7 квітня у четвер о 19:30.  Наша мета – зібрати на цій акції мінімум 600 000 гривень (20 000 у.о.). 

Внески і ставки можуть прийматися і у гривнях, і у доларах, і у євро.

Купуємо броніки, бафи, рукавиці, тепловізори. І можливо, вдасться ще й подарувати автівку для військових справ.

Моя картка для цього збору: 5375 4141 0957  7725 (Mono) 

PayPal: vitvitska.solomiya@gmail.com

Переказ і оплату за лот можна зробити на благодійний фонд "Ти не Один 1+1 медіа" з позначкою благодійний внесок (всі дані фонду тут є внизу). Приймаємо у UAH, USD, EUR.

Реквізити фонду:

БО "ТИ НЕ ОДИН" БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 1+1 МЕДІА"

Код ЄДРПОУ 41565550

IBAN – UA 41 328209 0000026007050040834 (UAH/ USD/ EUR)

Призначення платежу: Благодійний внесок та за посиланням.

Всі, хто зробить внесок від 15 000 гривень  – або 500 у.о. –  і напишуть мені з підтвердженням в особисті повідомлення – отримають від паралімпійського чемпіона Сергія фото з медаллю з автографом – надішлемо онлайн. 

Ще п‘ять найактивніших учасників доброї справи отримають від мене особисто подарунки.

Ви можете також допомагати репостами! Надсилайте цей пост колекціонерам спортивних речей і всім тим, хто дійсно може допомагати! Розповідайте.

Ми привітаємо нового володаря колекційної неймовірної речі – золотої паралімпійської медалі. І покажемо, як передамо все необхідне нашим відважним хлопцям.

Той, хто виграє в торгах –  врятує і збереже багато життів українських козаків ЗСУ.

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