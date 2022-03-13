Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:23 24482
Ярмоленко забив чудо-гол у ворота Астон Вілли та розплакався
Сьогодні 18:02 290
Україна оновила свій рекорд за кількістю золотих медалях Паралімпіади
Сьогодні 15:16 254
Левченко: Російський футболіст - персона нон грата для Нідерландів
Сьогодні 12:11 456
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:26 93924 5
Колишній хавбек збірної України потрапив у ДТП
Сьогодні 09:24 634
Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи
Сьогодні 08:24 339
Збірна України виграла відкриту естафету на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 522
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:14 16899 1
Президент Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воєнних у війні проти росії
Вчора 16:43 994
Прямі трансляції

Харлан - про росіян: Хочеться кричати в обличчя, увімкніть мозок

Сьогодні 15:40 214 0
Українська спортсменка шокована безпросвітною тупістю населення Росії
Харлан - про росіян: Хочеться кричати в обличчя, увімкніть мозок
#Ольга Харлан

Джерело - Tribuna.com.

Титулована шаблістка Ольга Харлан розповіла про спілкування з росіянами в соцмережах після нападу російської армії на Україну.

"Зараз немає сенсу мовчати. Я мовчати не буду. Вважаю, правильно говорити про свою позицію. Тим більше коли я по цей бік представляю цю країну, живу в ній, уся моя сім’я та друзі там. Це мій дім. Як я можу мовчати? Вважаю, я знаходжу правильні слова. Тому що інших слів просто не знайдеш. Коли дивишся, що відбувається – це просто маразм. Це просто не вкладається у голові, як у них таке може прокидатися.

У перші три дні я була в шоці. Я не спала, не їла. Тиждень не виходила надвір, будучи в Болоньї. Просто сиділа вдома, закрилася, сиділа у новинах. Дзвонила батькам щогодини, із сестрою, друзями була на зв’язку. От як в інстаграмі повідомлення "ти як?" – Ось це точно так було з усіма.

На 4-5 день почалася цілковита агресія. У мене з’явилася така агресивність від того, що нічого не робиться. Всі мовчать, тільки одна людина написала з Росії, запитала, що і як. Всі решта просто заткнулися і сидять. Чому? І ти кажеш їм, що це біле, а вони відповідають, що це чорне. І просто вибухає мозок – як це відбувається? Потім приходить розуміння, спустошення, бо марно щось говорити, доводити. Іноді просто накриває: Ну що ти бачиш? Це біле. Що ти бачиш?" Вони просто не відповідають, ігнор, "це твоя правда".

Спочатку в мене було багато повідомлень, хейту звідти. Ось уся ця нісенітниця про "8 років", "самі винні", "нацисти". І я думаю – а чому я маю одна це спостерігати? Я маю достатньо підписників в інстаграмі. Я просто кидаю цю сторінку, говорю: "Друзі, ви знаєте, що робити. Закидуйте". І пішла спека. І все – закінчилося. Вони заткнулися. А говорили те саме, як під копірку. Одна й та сама нісенітниця.

Мені здається, до деяких доходить. Але їх так мало, що просто не хочуть про це говорити. Або вдають, що цього немає. Їм простіше про це не казати. Правду завжди важко приймати. Мені здається, вони у такий спосіб відмовчуються, чекають, коли все закінчиться якимось чином для них. А все інше – хрін його знає. Чесно, не розумію, як можна жити в цьому панцирі, кулі, в якій вони нічого не бачать. Але стільки років їм усе це вливали у вуха, тож розумію.

Мені вже теж прилітали – "Ось у вас там лабораторії". Господи, просто головою об стіну, хочеться кричати в обличчя. Ну увімкніть мозок. Хоч трохи. Про що ви говорите? Це взагалі сюрреалізм. Не розумію, як це може бути. Ось я вже знову заводжуся, бо в мене вчора було, коли прорвало", - сказала Харлан.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 16899 1
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 93924 5
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 24482
Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу 2111
Абрамович заховав свою яхту від санкцій Абрамович заховав свою яхту від санкцій 1269
Манчестер Юнайтед дотиснув Тоттенгем, Ліверпуль переміг Брайтон. Результати 29 туру АПЛ Манчестер Юнайтед дотиснув Тоттенгем, Ліверпуль переміг Брайтон. Результати 29 туру АПЛ 1291
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 12328
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4454 7
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 172027 6
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26386 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5405
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 20585 4