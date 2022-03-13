Харлан - про росіян: Хочеться кричати в обличчя, увімкніть мозок

Титулована шаблістка Ольга Харлан розповіла про спілкування з росіянами в соцмережах після нападу російської армії на Україну.

"Зараз немає сенсу мовчати. Я мовчати не буду. Вважаю, правильно говорити про свою позицію. Тим більше коли я по цей бік представляю цю країну, живу в ній, уся моя сім’я та друзі там. Це мій дім. Як я можу мовчати? Вважаю, я знаходжу правильні слова. Тому що інших слів просто не знайдеш. Коли дивишся, що відбувається – це просто маразм. Це просто не вкладається у голові, як у них таке може прокидатися.

У перші три дні я була в шоці. Я не спала, не їла. Тиждень не виходила надвір, будучи в Болоньї. Просто сиділа вдома, закрилася, сиділа у новинах. Дзвонила батькам щогодини, із сестрою, друзями була на зв’язку. От як в інстаграмі повідомлення "ти як?" – Ось це точно так було з усіма.

На 4-5 день почалася цілковита агресія. У мене з’явилася така агресивність від того, що нічого не робиться. Всі мовчать, тільки одна людина написала з Росії, запитала, що і як. Всі решта просто заткнулися і сидять. Чому? І ти кажеш їм, що це біле, а вони відповідають, що це чорне. І просто вибухає мозок – як це відбувається? Потім приходить розуміння, спустошення, бо марно щось говорити, доводити. Іноді просто накриває: Ну що ти бачиш? Це біле. Що ти бачиш?" Вони просто не відповідають, ігнор, "це твоя правда".

Спочатку в мене було багато повідомлень, хейту звідти. Ось уся ця нісенітниця про "8 років", "самі винні", "нацисти". І я думаю – а чому я маю одна це спостерігати? Я маю достатньо підписників в інстаграмі. Я просто кидаю цю сторінку, говорю: "Друзі, ви знаєте, що робити. Закидуйте". І пішла спека. І все – закінчилося. Вони заткнулися. А говорили те саме, як під копірку. Одна й та сама нісенітниця.

Мені здається, до деяких доходить. Але їх так мало, що просто не хочуть про це говорити. Або вдають, що цього немає. Їм простіше про це не казати. Правду завжди важко приймати. Мені здається, вони у такий спосіб відмовчуються, чекають, коли все закінчиться якимось чином для них. А все інше – хрін його знає. Чесно, не розумію, як можна жити в цьому панцирі, кулі, в якій вони нічого не бачать. Але стільки років їм усе це вливали у вуха, тож розумію.

Мені вже теж прилітали – "Ось у вас там лабораторії". Господи, просто головою об стіну, хочеться кричати в обличчя. Ну увімкніть мозок. Хоч трохи. Про що ви говорите? Це взагалі сюрреалізм. Не розумію, як це може бути. Ось я вже знову заводжуся, бо в мене вчора було, коли прорвало", - сказала Харлан.