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Президент EHF - про вторгнення Росії: Ніхто не очікував такого кроку

Сьогодні 15:55 188 0
Відерер надіслав листа до ФГУ
Президент EHF - про вторгнення Росії: Ніхто не очікував такого кроку

Джерело - sport.ua.

Президент Європейської федерації гандболу EHF Міхаель Відерер надіслав лист до Федерації гандболу України, в якому висловив підтримку нашій державі.

"Шановні колеги з гандболу!

Представники EHF на всіх рівнях, будь-то спортивно-політичний чи професійний персонал, цілком розуміють, що спорт і зокрема гандбол зараз не є важливими у порівнянні з нинішньою ситуацією в Україні. Окрім різноманітних контактів на змагальному рівні, що є необхідними для збереження зв'язків, а також для захисту інтересів українського гандболу у майбутньому, ми хочемо висловити свої почуття.

Керівництво Європейської федерації гандболу та всі колеги, які працюють в гандболі, а також представники Національних федерацій і клубів, з якими ми постійно перебуваємо у контакті, єглибоко шоковані вторгненням російських військ. Очевидно, що ніхто в політичному світі, а відповідно і на нашому рівні, не очікував такого кроку, який має драматичні наслідки не тількидля тих, хто живе на території України, але й також для загальної структури в контексті Європи.

Ми всі співчуваємо вам, а особливо тим, кого знаємо з нашого спільного спорту, і сподіваємося, що вам вдасться подолати цю ситуацію без особистої шкоди та шкоди особистому здоров’ю. Український гандбол, його збірні, клуби та представники є значущою частиною європейського гандболу. Не тільки співчуття, але й конкретні заходи - коли це можливо - мають бути впроваджені, щоб сприяти стабілізації ситуації. Нам відомо, що Федерації та окремі особи готові підтримати український гандбол. Як тільки буде можна зробити відповідні кроки, ми це активуємо. Те саме стосується Європейської федерації гандболу: ми скористаємося першою можливістю, щоб зробити кроки в цьому напрямку.

Будь ласка, передайте це звернення солідарності всім, до кого ви можете звернутися. Повідомте всім, що Європейський гандбольний світ розуміє вашу ситуацію і сподівається на швидке та позитивне вирішення.

З найкращими побажаннями,

Міхаель Відерер

Президент EHF

Відень, 11 березня 2022"

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