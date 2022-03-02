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Міжнародна федерація санного спорту відсторонила російських спортсменів від міжнародних змагань

Сьогодні 22:33 125 0
Міжнародна федерація санного спорту відреагувала на напад Росії
Міжнародна федерація санного спорту відсторонила російських спортсменів від міжнародних змагань

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Міжнародної федерації санного спорту (FIL) засудило військове вторгнення Росії та Білорусі в Україну та прийняло декілька рішень з приводу цього. 

Про це повідомляє FIL.

"Війна, яка ведеться проти українського народу, є неприйнятною і суперечить усім принципам, які ми, як міжнародна олімпійська спортивна федерація, відстоюємо. Дуже серйозну і трагічну ситуацію в Україні FIL з великим занепокоєнням відстежує.

FIL підтримує регулярні контакти з Федерацією санного спорту України і буде підтримувати їх усіма доступними засобами. FIL підтримує Федерацію санного спорту України та людей в Україні в цей непростий час і буде використовувати будь-яку можливість, щоб підтримати Федерацію, її спортсменів, тренерів та посадових осіб.

У відповідь на ситуацію в Україні Виконавча рада FIL скликала екстрене засідання 2 березня 2022 року, тому вжила наступних заходів, які вступили в силу негайно та триватимуть до наступних повідомлень:

– FIL найрішуче засуджує вторгнення в Україну Росії та Білорусі.

– Росія не має права проводити будь-які заходи, санкціоновані FIL.

– Усі російські спортсмени, тренери та офіційні особи виключені з усіх заходів, санкціонованих FIL.

– Російські представники, призначені Виконкомом FIL до різних комісій і робочих груп, відсторонені від своїх посад.

– FIL розпочне розслідування щодо деяких принизливих і тривожних повідомлень російських спортсменів у соціальних мережах, спрямованих проти України", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Україна вимагає заборонити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях.

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