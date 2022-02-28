Європейська гандбольна федерація відсторонила всі збірні та клуби з Росії та Білорусі від турнірів

Джерело - ЄГФ.

Європейська гандбольна федерація вирішила відсторонити клуби та збірні з Росії та Білорусі від турнірів у Європі.

Про це повідомляє пресслужба ЄГФ.

Також судді та офіційні особи з Росії та Білорусі не будуть призначені на майбутні матчі. Члени комісій з Росії та Білорусі не будуть запрошуватися на майбутні зустрічі та заходи.

Шукатимуться нові організатори для Євро з пляжного гандболу та відбіркових турнірів Євро-2023 з пляжного гандболу. Обидва заходи планувалося провести в Москві в липні 2022 року.

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