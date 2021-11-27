Українські гандболістки програли Данії у першому контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з гандболу провела перший із двох запланованих контрольних матчів проти збірної Данії.
З рахунком 35:18 перемогу здобули скандинавки. Найрезультативнішою серед українок стала Ірина Глибко, яка відзначилася вісьмома голами.
Відзначимо також упевнену гру воротаря збірної Данії Сандри Тофт, яка відбила 55 відсотків кидків у першому таймі.
Другий контрольний поєдинок між цими суперницями відбудеться в неділю.
Контрольний матч
27 листопада
Данія - Україна 35:18 (17:9)
Нагадаємо, у матчі другого туру групи 4 відбору на Чемпіонат Європи-2022 з гандболу серед жіночих команд збірна України вдома поступилася Франції.