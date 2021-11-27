Українські гандболістки програли Данії у першому контрольному матчі

Найкращою серед українок стала Ірина Глибко

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу провела перший із двох запланованих контрольних матчів проти збірної Данії.

З рахунком 35:18 перемогу здобули скандинавки. Найрезультативнішою серед українок стала Ірина Глибко, яка відзначилася вісьмома голами.

Відзначимо також упевнену гру воротаря збірної Данії Сандри Тофт, яка відбила 55 відсотків кидків у першому таймі.

Другий контрольний поєдинок між цими суперницями відбудеться в неділю.

Контрольний матч

27 листопада

Данія - Україна 35:18 (17:9)

Нагадаємо, у матчі другого туру групи 4 відбору на Чемпіонат Європи-2022 з гандболу серед жіночих команд збірна України вдома поступилася Франції.