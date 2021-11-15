Збірна України здобула вісім медалей на чемпіонаті світу з самбо

Джерело - suspilne.media.
У столиці Узбекистану Ташкенті завершився чемпіонат світу з самбо.
Збірна України завоювала на ньому вісім медалей: дві золотих нагороди та по три срібла й бронзи.
У підсумку українці стати четвертими в медальному заліку.
Усі українські призери чемпіонату світу з самбо-2021:
Золото: Юлія Гребеножко (жінки, до 65 кг), Владислав Руднєв (бойове, до 79 кг)
Срібло: Галина Ковальська (жінки, до 80 кг), Анастасія Комович (жінки, понад 80 кг), Олексій Моісєєв (чоловіки, понад 98 кг)
Бронза: Дмитро Стеценко (чоловіки, до 88 кг), Ярослав Давидчук (чоловіки, до 98 кг), Петро Давиденко (бойове, до 88 кг)
Медальний залік чемпіонату світу з самбо-2021:
Раніше, Руднєв став чотириразовим чемпіоном світу із бойового самбо.