Збірна України здобула вісім медалей на чемпіонаті світу з самбо

Найуспішнішою на турнірі була жіноча команда

У столиці Узбекистану Ташкенті завершився чемпіонат світу з самбо.

Збірна України завоювала на ньому вісім медалей: дві золотих нагороди та по три срібла й бронзи.

У підсумку українці стати четвертими в медальному заліку.

Усі українські призери чемпіонату світу з самбо-2021:

Золото: Юлія Гребеножко (жінки, до 65 кг), Владислав Руднєв (бойове, до 79 кг)

Срібло: Галина Ковальська (жінки, до 80 кг), Анастасія Комович (жінки, понад 80 кг), Олексій Моісєєв (чоловіки, понад 98 кг)

Бронза: Дмитро Стеценко (чоловіки, до 88 кг), Ярослав Давидчук (чоловіки, до 98 кг), Петро Давиденко (бойове, до 88 кг)

Медальний залік чемпіонату світу з самбо-2021:

1. ФСР – 18 медалей (8 золота + 6 срібла + 4 бронзи)

2. Узбекистан – 10 (3+4+3)

3. Білорусь – 8 (3+0+5)

4. Україна – 8 (2+3+3)

5. Казахстан – 9 (2+2+5)

Раніше, Руднєв став чотириразовим чемпіоном світу із бойового самбо.