Побачивши українських військових, заплакала: легендарна легкоатлетка зворушливо привітала з Днем захисника України

Олімпійсмька призерка не стримувала емоцій

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні-2008 Ірина Ліщинська надзвичайно зворушливо привітала українців із Днем захисника України, який відзначається 14 жовтня.

"Низький уклін всім, хто захищає нашу країну! Завдяки вам, ми можемо спокійно жити!

У 2014 році нам довелося за 30 хвилин покинути рідний дім і місто Донецьк, щоб залишитися в живих від переслідування. Ніколи не зможу забути цей жах.

Коли на блокпості в районі Мар'їнки я побачила українські прапори і військових, я почала плакати від щастя. Я вперше відчула себе в безпеці. спасибі вам", - написала Ліщинська в Facebook.