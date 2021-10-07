Заслужений майстер спорту Росії Яна Батиршина, що є багаторазовою чемпіонкою світу і срібним призером Олімпійських ігор в художній гімнастиці, розповіла, як в 1995 році її нахабно засудили на клубному чемпіонаті світу в Японії через купальника.

"Я стала однією з перших гімнасток, які виступали з паєтками. Спочатку у нас були бавовняні купальники, потім - еластичні, потім можна було шити з різних тканин. Але іноді готові еластичні купальники нам присилала компанія Рібок, офіційний екіпирувальника збірної Росії. Досить прості за сьогоднішніми мірками. Але тканина була незвичайною, наприклад, з блиском або різнокольоровими смугами.

1995 рік, Японія. Клубний чемпіонат світу. Ми виступали добре. І повинні були зайняти перше місце. Але потім вийшла я в цьому купальнику. Виступила просто відмінно! Але коли оголосили результат, виявилося, що у мене зняли півбала за некоректний вигляд!

Сказати, що ми були в шоці - не сказати взагалі нічого. Якщо паєтки були заборонені, чому мене випустили на килим? Чому судді, які все перевіряли, чи не доповіли головному судді? За ідеєю, мене повинні були відправити переодягатися, і я б виступала в іншому купальнику. Але ніхто цього не зробив.

А коли ми намагалися розібратися і говорили, що це всього лише паєтки, і на них немає заборони в правилах, нас просто не хотіли слухати. Більш того, за 3 місяці до цього я виступала в цьому купальнику на чемпіонаті Європи, і все було спокійно! Ніяких штрафів! Але нам сказали, що там судді втратили цей момент, а ми не втратимо і оштрафуємо!

Було дуже прикро. Тому що через ці паєток наш клуб втратив перемогу! І зайняв тільки 3-е місце. А я втратила бронзу і стала п'ятою.

Що найсмішніше: з наступного, 1996 року, паєтки дозволили! Але купальник попередньо потрібно було показати суддям для схвалення ...

Я потім не раз виступала в цьому купальнику і навіть потрапила на афішу чемпіонату Європи 1996 року. На відео якраз вона, а потім - відео вправи", - зазначила Батиршина.