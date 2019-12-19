Джерело - Чемпіон.

Учора, 18 грудня, у Києві відбувся вже традиційний новорічний квіз для спортивних журналістів.

30 авторитетних спортивних журналістів сформували 5 команд й майже дві години змагалися в грі. Ерудовані питання, справжня боротьба, музика й навіть танці - вечірка запам’яталася теплою атмосферою й яскравими емоціями.

Перемогли справжні ерудити — команда в складі Андрія Матвєєва (8 канал) , Дмитра Ильченка (Спорт-експрес), Святослава Василика (Укрінформ) та Олександра Пупченка (Укрспорт).

"Спортивні журналісти сьогодні — один з найбільш важливих факторів розвитку спорту. Ми вдячні спортивним медіа за позицію, за наполегливу роботу й цікаві проекти. TM Parimatch планує розвивати різні спецпроекти з медіа в наступному році, які дійсно допоможуть розвитку спорту" - прокоментував захід представник Parimatch Вадим Місюра.

Зазначимо, що команда нашого сайту, яку підсилили журналісти інших ресурсів, посіла 5 сходинку.