Забіг Полтавська ніч відбудеться втретє

Джерело - Чемпіон.

Забіг Полтавська ніч відбудеться втретє. Це унікальне дійство, котре поєднає між собою дух історії старої Полтави, спорт, романтику вересневої ночі, світло та музику.

На нічний старт у Полтаві, що відбудеться 28 вересня, приїдуть учасники з усієї області: Полтава, Великі Сорочинці, Решетилівка, Хорол, Кременчук, Лубни, Кобеляки, Горішні Плавні, Зіньків, Білоцерківка, Михайлівка, Стасі. Також до заходу долучаться бігуни і з інших куточків України - Одеси, Києва, Харкова, Рівного, Варви. Місто Кропивницький представлять п’ятеро спортсменів з KroRunClub. Клуб кілька років тому об’єднав любителів бігу і тепер вони дружньою командою відвідують забіги в різних містах. Цього разу кропивничани прямують до Полтави, щоб побігати вночі та поповнити свою колекцію медалей.

Про Полтавську ніч знають навіть у невеличких містах, де немає бігових спільнот. Зокрема, цьогоріч на забіг зареєструвався Аскеров Камран із м. Малин (Житомирська обл.).

- Про старт дізнався з Гуглу, коли шукав забіги в Україні. Спочатку побачив фото з "Полтавської ночі", потім переглянув відео в Ютубі. Мене підкорила атмосфера заходу і гарна медаль. Довго не роздумуючи, зареєструвався на дистанцію 5 км. Це буде мій перший офіційний старт, - розповів 21-річний Аскеров Камран! - Займатися бігом почав лише навесні, тому планую бігти в задоволення, а не на результат.

Дистанції:

10 км, ліміт подолання дистанції – 1,5 години;

5 км, ліміт подолання дистанції – 45 хвилин.

Для учасників змагання передбачені роздягальні, камери схову, точка з питною водою, туалети. У стартовому містечку відбудеться фаєр-шоу напередодні старту. Музичний супровід протягом усього заходу від DJ Artem Blizzard. А після фінішу на гостей свята чекає виступ кавер-гурту "Band`a", а фінішерів – ще й пригощання лимонадом і печивом.

Результати подолання дистанції будуть зафіксовані за допомогою сучасної чіпової системи. Нагородження грошовими преміями та подарунками від партнерів відбудеться на обох дистанціях (5 та 10 км) серед жінок та чоловіків (1-3 місця), а також визначать найшвидших у командному заліку (1-3 місця).

Реєстрація триває до 27 вересня включно на сайті https://vseprobegi.org/ru/race/1045