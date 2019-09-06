Велика добірка осінніх марафонів Європи

Ми розділили осінні європейські марафони на групи: так, щоб кожен точно знайшов свій варіант, виходячи з переваг - погоди, рельєфу траси, бюджету та логістики.

Пробігти марафон в іншій країні давно стало якщо не трендом, то вельми популярним захопленням серед бігунів. Щоб допомогти вам з вибором, зібрали добірку з 22-х цікавих стартів на осінь.

Ми розділили осінні європейські марафони на групи: так, щоб кожен точно знайшов свій варіант, виходячи з переваг - погоди, рельєфу траси, бюджету та логістики.

Північно-Західна Європа (Осло, Брюссель, Амстердам)

Країни Балтії (Таллінн, Вільнюс)

Польща (Вроцлав, Варшава, Катовіце, Познань)

Німеччина (Кельн, Мюнхен, Дрезден, Франкфурт)

Південна Європа (Лісабон, Венеція, Ніцца-Канни, Афіни, Ларнака)

Східна Європа (Будапешт, Кошице, Бухарест, Любляна)

Північно-Західна Європа - дорого-багато

Як же часто погода стає тим фактором ікс, який образливим чином псує процес завоювання нового Personal Best! Якщо ви любитель прохолоди і нордичного колориту - ласкаво просимо на північ.

Якщо ж хочеться і побігати, і подивитися історичні пам'ятки, і смачно поїсти (наприклад, голландського оселедця або бельгійських вафель) - вирушайте на захід.

Скандинавія - найдорожчий напрям в Європі, до цього потрібно бути готовим. Втім, країни Заходу теж не відстають. Таку поїздку краще планувати завчасно і уважно вивчити всі тонкощі і нюанси. Квитки теж варто купити заздалегідь - можна знайти варіанти з пересадкою до 100 євро.

Забіги тут традиційно відрізняються високим рівнем організації - все продумано до дрібниць.

Oslo Marathon

Де: Осло, Норвегія

Коли: 21 вересня 2019

Вартість: від 850 норвезьких крон (~ 88 євро)

Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 3 км

плюси:

красивий маршрут через пам'ятки міста - будівля Опери, Королівський палац, Осло-фьорд, парк скульптур Вігеланда, Ратушу і фортеця Акерсхус

траса сертифікована AIMS

пейсмейкер для всіх: від 3:00 до 5:30

зручна опція для уболівальників: за допомогою програми UltimateLIVE можна в реальному часі відстежувати прогрес обраного бігуна на дистанції.

мінуси:

маршрут в два кола, траса не плоска - є два серйозних підйоми. Вельми скромний рекорд траси (2:15) від Юкі Каваучі говорить сам за себе.

Brussels Airport Marathon

Де: Брюссель, Бельгія

Коли: 6 жовтень 2019

Вартість: 70 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 5 км, дитячий забіг

плюси:

красивий і різноплановий маршрут: чудова архітектура міста і парки з осінніми пейзажами. Естетам сподобається.

фірмова футболка забігу для учасників марафону

пейсмейкер від 3:00 до 05:00

сертифікація AIMS і IAAF

голодним ніхто не залишиться: на пунктах харчування будуть ізотоніки, фрукти і сухофрукти.

мінуси:

траса складна: підйоми і великі перепади висот.

TCS Amsterdam Marathon

Де: Амстердам, Нідерланди

Коли: 20 жовтень 2019

Вартість: 77 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 8 км, дитячий забіг

плюси:

рівна швидка траса - те, що потрібно для

сертифікація AIMS, IAAF Gold Label Road Race

масаж і гарячий душ на фініші

атмосфера справжнього свята, потужна підтримка глядачів

красивий маршрут: набережна річки Амстел, Аякс-Арена, старе місто з каналами, старт і фініш на Олімпійському стадіоні.

мінуси:

вздовж річки в вітряний день бігти буде не дуже комфортно

на трасі кілька вузьких ділянок, є ризик втратити пару хвилин, пробираючись крізь натовп.

Країни Балтії - чемпіони по визначних пам'ятках

Багатовікова історія, історичні пам'ятки, об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО, незвичайні музеї, красива природа і узбережжі Балтійського моря. Вам точно сподобається. А ще тут можна пробігти марафон - наприклад, в Таллінні або Вільнюсі. Обидва міста щорічно потрапляють в різні рейтинги must see в Європі.

На цьому плюси не закінчуються: в ці міста зручно добиратися лоукостами WizzAir і RyanAir, можна схопити і бюджетний варіант від МАУ. Житло краще забронювати заздалегідь, марафон тут - справа популярна, і туристів завжди багато. Бюджет поїздки в Таллінн не буде сильно відрізнятися від Західної Європи, а Вільнюс обійдеться дешевше.

Tallinna Marathon

Де: Таллінн, Естонія

Коли 8 вересня 2019

Вартість: 60 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 5 км, дитячі забіги

плюси:

старт і фініш в районі Старого міста

мальовничий маршрут через міські пам'ятки - район Каламайя, богемний квартал Роттерман і набережна вздовж моря

пам'ятна футболка в стартовому пакеті для марафонців, незвичайна і красива

траса сертифікована AIMS.

мінуси:

погодна лотерея: температура може бути як комфортно-біговій, так і 20+ з сонечком

на останньому кілометрі доведеться постраждати: різкий підйом вгору по бруківці.

Danske Bank Vilnius Marathonas

Де: Вільнюс, Литва

Коли 8 вересня 2019

Вартість: від 50 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 5 км, дитячі забіги

плюси:

маршрут в одне коло, всі визначні пам'ятки можна побачити на бігу

пейсмейкер від 3:00 до 5:00

пункти освіження кожні 2.5 км - стане в нагоді, якщо буде жарко

траса марафону сертифікована AIMS

душ на фініші.

мінуси:

траса складна і горбиста, є ділянки з бруківкою. Попри те, що маршрут був змінений у 2018 році і став більш плоским, перепади висот все одно значні.

як і у випадку з Таллінном - є ризик бігти по жарі.

Польща - найкращий вибір по співвідношенню "ціна-якість"

Марафони в Польщі - відмінний варіант для тих, хто хоче отримати високий рівень організації за низькою, порівняно c Західною Європою, ціною.

Тут і красиві медалі, і багате наповнення стартових пакетів, і атмосфера свята. А ще - рівні траси і безліч варіантів логістики - лоукост, авто, поїзди і автобуси. Ціни на їжу та житло приємно порадують.

PKO Wrocław Maraton

Де: Вроцлав, Польща

Коли: 15, вересня 2019

Вартість: від 110 польських злотих (~ 26 євро)

Дистанції: марафон

плюси:

Вроцлав - місто старе і красиве, тут знайдеться, що подивитися

маршрут в одне коло через міські пам'ятки

сертифікація AIMS.

мінуси:

відсутня англомовна версія сайту (англійською доступна форма реєстрації)

у вересні може не пощастити з погодою і є ризик бігти по спеці.

PZU Maraton Warszawski

Де: Варшава, Польща

Коли: 29 вересня 2019

Вартість: 55 євро

Дистанції: марафон

плюси:

організатори поставили собі амбітну мету - увійти в топ-5 найкращих європейських марафонів і посилено над цим працюють

сертифікація AIMS і IAAF Bronze Label Road Race

рівна траса без істотних перепадів висот

масова підтримка глядачів.

мінуси:

маршрут складно назвати красивим - велика його частина проходить по спальних районах і проспектах.

Silesia Marathon

Де: Катовіце, Польща

Коли 06 жовтня 2019

Вартість: 180 злотих (~ 40 євро)

Дистанції: марафон, напівмарафон, ультра 50 км

плюси:

плоска траса в одне коло, на бігу можна подивитися цілих три міста: Катовіце, Семяновіце-Шльонські і Мисловіце

вдале розташування: до Кракова всього 80 км. Також можна відвідати Польські Татри або поїхати в Освенцим.

траса сертифікована AIMS.

мінуси:

мало глядачів і підтримки.

PKO Poznań Maraton

Де: Познань, Польща

Коли: 20 жовтень 2019

Вартість: від 160 злотих (~ 37 євро)

Дистанції: марафон

плюси:

траса в одне коло через все місто, старт-фінішний містечко в центрі Старого міста

сертифікація AIMS і бронзовий лейбл IAAF

зазвичай тут хороша погода для холодолюбивих бігунів

пейсмейкер від 3:00 до 4:30

фірмова футболка в стартовому пакеті.

мінуси:

траса не зовсім плоска, є пара підйомів на мости, в основному на другій половині марафону.

Німеччина - найкраща організація

Кожен німецький марафон - це ретельно продумане бігове свято: тисячі учасників з усього світу, цікаві масштабні експо і масова підтримка глядачів. А ще - майже завжди швидка траса, цілком підходяща для Personal best.

До Німеччини зручно добиратися лоукостами (є варіанти у Wizz Air і RyanAir). Якщо немає рейсу в відповідне місто, можна скористатися залізницею і дістатися до пункту призначення на поїзді за пару годин, сервіс замовлення квитків дуже зручне і зрозуміле, потяги курсують кожні 20-30 хвилин.

Один нюанс в цьому суцільному позитиві - деякі з цих міст не назвеш особливо туристичними і тусовочними. Зате перед марафоном точно не втомитеся, оглядаючи пам'ятки.

Rhein Energie Marathon Köln

Де: Кельн, Німеччина

Коли: 13 жовтень 2019

Вартість: 72-102 євро залежно від кількості зареєстрованих учасників

Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, дитячі забіги

плюси:

швидка траса, перепад висот всього 14 метрів

хороший вибір для першого марафону: пейсмейкер є навіть на найповільніший час - 5:30 і 6:00

сертифікація AIMS, Silver Label IAAF

дуже красиві медалі фінішера

пост-фінішна вечірка на площі Neumarkt, талончик на безалкогольне пиво входить в стартовий пакет.

мінуси:

дорога реєстрація на пізніх етапах.

Generali München Marathon

Де: Мюнхен, Німеччина

Коли: 13 жовтень 2019

Вартість: від 88 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, 10 км

плюси:

траса без істотних перепадів висот, всього кілька невеликих підйомів

красивий фініш для всіх дистанцій - на Олімпійському стадіоні Мюнхена

сертифікація AIMS

безкоштовний проїзд на громадському транспорті Мюнхена (метро, ​​трамвай, автобус) в день забігу при пред'явленні стартового номера

Мюнхен - приємний виняток серед нетуристичних міст: тут знайдеться що подивитися.

мінуси:

крім дорогої реєстрації на пізніх етапах, високі ціни на атрибутику забігу - футболки, браслети та ін.

Piepenbrock Dresden Marathon

Де: Дрезден, Німеччина

Коли: 27 жовтня 2019

Вартість: від 55 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, 4,2 км

плюси:

гарне місто з соборами, замками, парками, музеями і оперою

недорога реєстрація в порівнянні з іншими марафонами Німеччини

траса без істотних перепадів висот

гарячий душ і масаж на фініші.

мінуси:

на маршруті є ділянки з бруківкою

відсутня сертифікація AIMS.

Mainova Marathon Frankfurt

Де: Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Коли: 27 жовтня 2019

Вартість: від 99 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, 4.2 км

плюси:

третій за швидкістю марафон в світі, більш сприятливу трасу для нового Personal Best складно знайти. Особливо в поєднанні з прохолодною погодою.

потужна підтримка глядачів

марафон має золотий статус IAAF Gold Label Road Race, траса сертифікована AIMS

безкоштовний проїзд по місту в день забігу + сертифікат на відвідування басейну для фінішерів - відмінний спосіб розслабитися.

мінуси:

не знайдено.

Південна Європа - ловимо літо за хвіст

Для тих, хто вирішив провести осінню відпустку біля моря і заодно ненароком пробігти марафон.

Вас чекають: тепла сонячна погода, гарні краєвиди (дуже часто маршрути складаються так, щоб учасники милувалися морем або океаном) і душевна атмосфера підтримки від місцевих жителів. І, звичайно ж, пам'ятки і шикарна кухня. Якщо ви любите літо і не непритомнієте від однієї думки, що доведеться бігти за сонцем - сміливо вибирайте південні марафони.

Варіанти є як бюджетні, так і подорожче.

EDP ​​Maratona de Lisboa

Де: Лісабон, Португалія

Коли: 20 жовтень 2019

Вартість: від 36 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, забіги-супутники на 8.5 і 4 км

плюси:

маршрут з вау-ефектом, уздовж океану - ну дуже красиво!

хороше наповнення стартового пакета

рівна траса

сертифікація AIMS і срібний лейбл IAAF

мінуси:

складно знайти дешеві квитки в Португалію. Щоб заощадити, доведеться шукати варіанти з пересадками.

біля океану може бути вітряно.

Альтернативний варіант осіннього марафону в Португалії - Порту (Maratona do Porto EDP).

Huawei Venice Marathon

Де: Венеція, Італія

Коли: 27 жовтня 2019

Вартість: від 60 євро

Дистанції: марафон, 10 км

плюси:

красивий і не нудний маршрут: Рів'єра-дель-Брент, міст Свободи довжиною 4 км і фініш в Старому місті.

Венеція безперечно варто відвідування

траса нескладна, відсутні значні перепади висот, всього кілька підйомів

пейсмейкер від 3:00 до 5:00 і окремий на 6 годин

бронзовий лейбл IAAF і сертифікація AIMS.

мінуси:

на всі спортивні заходи Італії потрібна медична довідка. Цей марафон - не виняток.

погода може піднести сюрпризи. Наприклад, в минулому році ділянку траси сильно затопило, і долати його довелося по щиколотку у воді (зате є, що пригадати)

навіть в нетуристичний сезон у Венеції все дуже дорого.

Альтернативний варіант марафону в Італії - Флоренція (Firenze Marathon).

Marathon Des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Де: Ніцца - Канни, Франція

Коли: 3 листопад

Вартість: 80-90 євро

Дистанції: марафон, парна естафета 2 × 21 км, 20 км

плюси:

тепло, пальми, Лазурне узбережжя, смачна їжа - все, що потрібно для щастя на початку листопада (бігати навіть не обов'язково)

траса point-to-point по знакових місцях з книг і фільмів: старт - на Англійській набережній в Ніцці, фініш - на набережній Круазетт в Каннах. Звичайно, по червоній доріжці! Доставку речей організатори беруть на себе.

є формат естафети на двох, коли кожен учасник біжить по 21 км. А фінішувати можна разом - першого учасника доставляють на фініш в Канни.

мінуси:

друга половина траси досить горбиста

маршрут проходить уздовж узбережжя, де часто буває вітер

добиратися дорого і незручно

на місці теж все дорого, Рів'єра ж.

Athens Classic Marathon

Де: Афіни, Греція

Коли: 10 листопада 2019

Вартість: 80 євро

Дистанції: марафон, 10 км, 5 км, дитячий забіг

плюси:

той самий, перший автентичний марафон. Якщо ви вже багато чого бачили і багато бігали, Афіни неодмінно варто додати в колекцію.

є прямий рейс від лоукост WizzAir

в листопаді туристичний потік до Греції йде на спад, можна спокійно насолоджуватися містом без натовпу

красивий фініш на арені старовинного мармурового стадіону "Панатінаїкос".

мінуси:

траса визнана однією з найскладніших в Європі, лічники краще не планувати. Всі пам'ятають, що трапилося з першим марафонцем (спойлер - йому не дуже пощастило).

Radisson Blu Larnaka International Marathon

Де: Ларнака, Кіпр

Коли: 17 листопад 2019

Вартість: від 30 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 5 км

плюси:

ну дуже красивий маршрут: озеро з рожевими фламінго і морське узбережжя

на Кіпр зручно добиратися прямим рейсом від WizzAir

фірмова футболка для учасників забігу

сертифікація AIMS.

мінуси:

траса непроста: перепади висот і два дуже серйозних підйому

марафон в два кола.

Східна Європа - близько і бюджетно

Забіги в Східній Європі - наші переможці в номінації "найкраща бюджетна альтернатива популярним марафонам". Вони відрізняються якісною організацією і скромними витратами на поїздку, а деякі до всього ще й мають багаторічну історію. Логістика на висоті: є варіанти від лоукостів, поїзди і автобуси, можна дістатися і на своєму авто.

SPAR Budapest Marathon

Де: Будапешт, Угорщина

Коли: 29 вересня 2019

Вартість: 80 євро

Дистанції: марафон, 30 км, естафета, дитячі забіги

плюси:

ненудний красивий маршрут через мости і міські пам'ятки

в Будапешт зручно добиратися прямим рейсом від лоукост WizzAir

якщо це ваш перший марафон, є спосіб виділитися: можна отримати у організаторів додатковий номер з написом "мій перший марафон". Такі учасники отримують особливо бурхливу підтримку і увагу глядачів.

хороше наповнення стартового пакета, фірмова футболка і паста-паті

пейсмейкер від 3:00 до 5:30

сертифікація AIMS.

мінуси:

немає точної карти траси, організатори змінюють маршрут щороку, орієнтуватися варто на центральну частину міста. Підйоми на мости точно будуть.

все-таки це найпопулярніший і наймасовіший марафон в Східній Європі, тому бюджетним його назвати можна з натяжкою.

Kosice Peace Marathon

Де: Кошице, Словаччина

Коли: 6 жовтень 2019

Вартість: 35-55 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 4,2 км

плюси:

якщо колекціонуєте марафони з розряду "най-най", можна сміливо додавати в список забіг в Кошице: це найстаріший міжнародний марафон в Європі

сертифікація AIMS, срібний лейбл IAAF

швидка плоска траса

зручно добиратися автобусом з Ужгорода

бурхлива підтримка глядачів, марафон тут - міське свято.

мінуси:

траса в два кола.

Raiffeisen Bank Bucharest City Marathon

Де: Бухарест, Румунія

Коли: 13 жовтень 2019

Вартість: від 50 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, естафета, забіг на 3.6 км

плюси:

марафон хоч і молодий, але швидко розвивається і залучає нових спонсорів. Організація на хорошому рівні, приємне наповнення стартових пакетів.

красивий маршрут через зелені зони

плоска траса без підйомів

бронзовий лейбл і сертифікація AIMS.

мінуси:

в цей час в Румунії ще може бути сонячно і жарко

експо, судячи з відгуків, дуже скромне.

Ljubljana Marathon

Де: Любляна, Словенія

Коли: 27 жовтня 2019

Вартість: 40 євро

Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, забіги fun run

плюси:

красивий фініш в історичному центрі міста

золотий лейбл IAAF (і всього за 40 євро!), сертифікація AIMS

траса швидка і плоска

погода в цей час зазвичай сприятлива, щоб бігти на лічники

хороше наповнення стартового пакета, фірмова футболка учасникам марафону.

мінуси:

не знайшли.