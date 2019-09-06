Велика добірка осінніх марафонів Європи

Джерело - nogibogi.com.
Пробігти марафон в іншій країні давно стало якщо не трендом, то вельми популярним захопленням серед бігунів. Щоб допомогти вам з вибором, зібрали добірку з 22-х цікавих стартів на осінь.
Ми розділили осінні європейські марафони на групи: так, щоб кожен точно знайшов свій варіант, виходячи з переваг - погоди, рельєфу траси, бюджету та логістики.
Північно-Західна Європа (Осло, Брюссель, Амстердам)
Країни Балтії (Таллінн, Вільнюс)
Польща (Вроцлав, Варшава, Катовіце, Познань)
Німеччина (Кельн, Мюнхен, Дрезден, Франкфурт)
Південна Європа (Лісабон, Венеція, Ніцца-Канни, Афіни, Ларнака)
Східна Європа (Будапешт, Кошице, Бухарест, Любляна)
Північно-Західна Європа - дорого-багато
Як же часто погода стає тим фактором ікс, який образливим чином псує процес завоювання нового Personal Best! Якщо ви любитель прохолоди і нордичного колориту - ласкаво просимо на північ.
Якщо ж хочеться і побігати, і подивитися історичні пам'ятки, і смачно поїсти (наприклад, голландського оселедця або бельгійських вафель) - вирушайте на захід.
Скандинавія - найдорожчий напрям в Європі, до цього потрібно бути готовим. Втім, країни Заходу теж не відстають. Таку поїздку краще планувати завчасно і уважно вивчити всі тонкощі і нюанси. Квитки теж варто купити заздалегідь - можна знайти варіанти з пересадкою до 100 євро.
Забіги тут традиційно відрізняються високим рівнем організації - все продумано до дрібниць.
Oslo Marathon
Де: Осло, Норвегія
Коли: 21 вересня 2019
Вартість: від 850 норвезьких крон (~ 88 євро)
Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 3 км
плюси:
красивий маршрут через пам'ятки міста - будівля Опери, Королівський палац, Осло-фьорд, парк скульптур Вігеланда, Ратушу і фортеця Акерсхус
траса сертифікована AIMS
пейсмейкер для всіх: від 3:00 до 5:30
зручна опція для уболівальників: за допомогою програми UltimateLIVE можна в реальному часі відстежувати прогрес обраного бігуна на дистанції.
мінуси:
маршрут в два кола, траса не плоска - є два серйозних підйоми. Вельми скромний рекорд траси (2:15) від Юкі Каваучі говорить сам за себе.
Brussels Airport Marathon
Де: Брюссель, Бельгія
Коли: 6 жовтень 2019
Вартість: 70 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 5 км, дитячий забіг
плюси:
красивий і різноплановий маршрут: чудова архітектура міста і парки з осінніми пейзажами. Естетам сподобається.
фірмова футболка забігу для учасників марафону
пейсмейкер від 3:00 до 05:00
сертифікація AIMS і IAAF
голодним ніхто не залишиться: на пунктах харчування будуть ізотоніки, фрукти і сухофрукти.
мінуси:
траса складна: підйоми і великі перепади висот.
TCS Amsterdam Marathon
Де: Амстердам, Нідерланди
Коли: 20 жовтень 2019
Вартість: 77 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 8 км, дитячий забіг
плюси:
рівна швидка траса - те, що потрібно для
сертифікація AIMS, IAAF Gold Label Road Race
масаж і гарячий душ на фініші
атмосфера справжнього свята, потужна підтримка глядачів
красивий маршрут: набережна річки Амстел, Аякс-Арена, старе місто з каналами, старт і фініш на Олімпійському стадіоні.
мінуси:
вздовж річки в вітряний день бігти буде не дуже комфортно
на трасі кілька вузьких ділянок, є ризик втратити пару хвилин, пробираючись крізь натовп.
Країни Балтії - чемпіони по визначних пам'ятках
Багатовікова історія, історичні пам'ятки, об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО, незвичайні музеї, красива природа і узбережжі Балтійського моря. Вам точно сподобається. А ще тут можна пробігти марафон - наприклад, в Таллінні або Вільнюсі. Обидва міста щорічно потрапляють в різні рейтинги must see в Європі.
На цьому плюси не закінчуються: в ці міста зручно добиратися лоукостами WizzAir і RyanAir, можна схопити і бюджетний варіант від МАУ. Житло краще забронювати заздалегідь, марафон тут - справа популярна, і туристів завжди багато. Бюджет поїздки в Таллінн не буде сильно відрізнятися від Західної Європи, а Вільнюс обійдеться дешевше.
Tallinna Marathon
Де: Таллінн, Естонія
Коли 8 вересня 2019
Вартість: 60 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 5 км, дитячі забіги
плюси:
старт і фініш в районі Старого міста
мальовничий маршрут через міські пам'ятки - район Каламайя, богемний квартал Роттерман і набережна вздовж моря
пам'ятна футболка в стартовому пакеті для марафонців, незвичайна і красива
траса сертифікована AIMS.
мінуси:
погодна лотерея: температура може бути як комфортно-біговій, так і 20+ з сонечком
на останньому кілометрі доведеться постраждати: різкий підйом вгору по бруківці.
Danske Bank Vilnius Marathonas
Де: Вільнюс, Литва
Коли 8 вересня 2019
Вартість: від 50 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 5 км, дитячі забіги
плюси:
маршрут в одне коло, всі визначні пам'ятки можна побачити на бігу
пейсмейкер від 3:00 до 5:00
пункти освіження кожні 2.5 км - стане в нагоді, якщо буде жарко
траса марафону сертифікована AIMS
душ на фініші.
мінуси:
траса складна і горбиста, є ділянки з бруківкою. Попри те, що маршрут був змінений у 2018 році і став більш плоским, перепади висот все одно значні.
як і у випадку з Таллінном - є ризик бігти по жарі.
Польща - найкращий вибір по співвідношенню "ціна-якість"
Марафони в Польщі - відмінний варіант для тих, хто хоче отримати високий рівень організації за низькою, порівняно c Західною Європою, ціною.
Тут і красиві медалі, і багате наповнення стартових пакетів, і атмосфера свята. А ще - рівні траси і безліч варіантів логістики - лоукост, авто, поїзди і автобуси. Ціни на їжу та житло приємно порадують.
PKO Wrocław Maraton
Де: Вроцлав, Польща
Коли: 15, вересня 2019
Вартість: від 110 польських злотих (~ 26 євро)
Дистанції: марафон
плюси:
Вроцлав - місто старе і красиве, тут знайдеться, що подивитися
маршрут в одне коло через міські пам'ятки
сертифікація AIMS.
мінуси:
відсутня англомовна версія сайту (англійською доступна форма реєстрації)
у вересні може не пощастити з погодою і є ризик бігти по спеці.
PZU Maraton Warszawski
Де: Варшава, Польща
Коли: 29 вересня 2019
Вартість: 55 євро
Дистанції: марафон
плюси:
організатори поставили собі амбітну мету - увійти в топ-5 найкращих європейських марафонів і посилено над цим працюють
сертифікація AIMS і IAAF Bronze Label Road Race
рівна траса без істотних перепадів висот
масова підтримка глядачів.
мінуси:
маршрут складно назвати красивим - велика його частина проходить по спальних районах і проспектах.
Silesia Marathon
Де: Катовіце, Польща
Коли 06 жовтня 2019
Вартість: 180 злотих (~ 40 євро)
Дистанції: марафон, напівмарафон, ультра 50 км
плюси:
плоска траса в одне коло, на бігу можна подивитися цілих три міста: Катовіце, Семяновіце-Шльонські і Мисловіце
вдале розташування: до Кракова всього 80 км. Також можна відвідати Польські Татри або поїхати в Освенцим.
траса сертифікована AIMS.
мінуси:
мало глядачів і підтримки.
PKO Poznań Maraton
Де: Познань, Польща
Коли: 20 жовтень 2019
Вартість: від 160 злотих (~ 37 євро)
Дистанції: марафон
плюси:
траса в одне коло через все місто, старт-фінішний містечко в центрі Старого міста
сертифікація AIMS і бронзовий лейбл IAAF
зазвичай тут хороша погода для холодолюбивих бігунів
пейсмейкер від 3:00 до 4:30
фірмова футболка в стартовому пакеті.
мінуси:
траса не зовсім плоска, є пара підйомів на мости, в основному на другій половині марафону.
Німеччина - найкраща організація
Кожен німецький марафон - це ретельно продумане бігове свято: тисячі учасників з усього світу, цікаві масштабні експо і масова підтримка глядачів. А ще - майже завжди швидка траса, цілком підходяща для Personal best.
До Німеччини зручно добиратися лоукостами (є варіанти у Wizz Air і RyanAir). Якщо немає рейсу в відповідне місто, можна скористатися залізницею і дістатися до пункту призначення на поїзді за пару годин, сервіс замовлення квитків дуже зручне і зрозуміле, потяги курсують кожні 20-30 хвилин.
Один нюанс в цьому суцільному позитиві - деякі з цих міст не назвеш особливо туристичними і тусовочними. Зате перед марафоном точно не втомитеся, оглядаючи пам'ятки.
Rhein Energie Marathon Köln
Де: Кельн, Німеччина
Коли: 13 жовтень 2019
Вартість: 72-102 євро залежно від кількості зареєстрованих учасників
Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, дитячі забіги
плюси:
швидка траса, перепад висот всього 14 метрів
хороший вибір для першого марафону: пейсмейкер є навіть на найповільніший час - 5:30 і 6:00
сертифікація AIMS, Silver Label IAAF
дуже красиві медалі фінішера
пост-фінішна вечірка на площі Neumarkt, талончик на безалкогольне пиво входить в стартовий пакет.
мінуси:
дорога реєстрація на пізніх етапах.
Generali München Marathon
Де: Мюнхен, Німеччина
Коли: 13 жовтень 2019
Вартість: від 88 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, 10 км
плюси:
траса без істотних перепадів висот, всього кілька невеликих підйомів
красивий фініш для всіх дистанцій - на Олімпійському стадіоні Мюнхена
сертифікація AIMS
безкоштовний проїзд на громадському транспорті Мюнхена (метро, трамвай, автобус) в день забігу при пред'явленні стартового номера
Мюнхен - приємний виняток серед нетуристичних міст: тут знайдеться що подивитися.
мінуси:
крім дорогої реєстрації на пізніх етапах, високі ціни на атрибутику забігу - футболки, браслети та ін.
Piepenbrock Dresden Marathon
Де: Дрезден, Німеччина
Коли: 27 жовтня 2019
Вартість: від 55 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, 4,2 км
плюси:
гарне місто з соборами, замками, парками, музеями і оперою
недорога реєстрація в порівнянні з іншими марафонами Німеччини
траса без істотних перепадів висот
гарячий душ і масаж на фініші.
мінуси:
на маршруті є ділянки з бруківкою
відсутня сертифікація AIMS.
Mainova Marathon Frankfurt
Де: Франкфурт-на-Майні, Німеччина
Коли: 27 жовтня 2019
Вартість: від 99 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, естафета, 4.2 км
плюси:
третій за швидкістю марафон в світі, більш сприятливу трасу для нового Personal Best складно знайти. Особливо в поєднанні з прохолодною погодою.
потужна підтримка глядачів
марафон має золотий статус IAAF Gold Label Road Race, траса сертифікована AIMS
безкоштовний проїзд по місту в день забігу + сертифікат на відвідування басейну для фінішерів - відмінний спосіб розслабитися.
мінуси:
не знайдено.
Південна Європа - ловимо літо за хвіст
Для тих, хто вирішив провести осінню відпустку біля моря і заодно ненароком пробігти марафон.
Вас чекають: тепла сонячна погода, гарні краєвиди (дуже часто маршрути складаються так, щоб учасники милувалися морем або океаном) і душевна атмосфера підтримки від місцевих жителів. І, звичайно ж, пам'ятки і шикарна кухня. Якщо ви любите літо і не непритомнієте від однієї думки, що доведеться бігти за сонцем - сміливо вибирайте південні марафони.
Варіанти є як бюджетні, так і подорожче.
EDP Maratona de Lisboa
Де: Лісабон, Португалія
Коли: 20 жовтень 2019
Вартість: від 36 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, забіги-супутники на 8.5 і 4 км
плюси:
маршрут з вау-ефектом, уздовж океану - ну дуже красиво!
хороше наповнення стартового пакета
рівна траса
сертифікація AIMS і срібний лейбл IAAF
мінуси:
складно знайти дешеві квитки в Португалію. Щоб заощадити, доведеться шукати варіанти з пересадками.
біля океану може бути вітряно.
Альтернативний варіант осіннього марафону в Португалії - Порту (Maratona do Porto EDP).
Huawei Venice Marathon
Де: Венеція, Італія
Коли: 27 жовтня 2019
Вартість: від 60 євро
Дистанції: марафон, 10 км
плюси:
красивий і не нудний маршрут: Рів'єра-дель-Брент, міст Свободи довжиною 4 км і фініш в Старому місті.
Венеція безперечно варто відвідування
траса нескладна, відсутні значні перепади висот, всього кілька підйомів
пейсмейкер від 3:00 до 5:00 і окремий на 6 годин
бронзовий лейбл IAAF і сертифікація AIMS.
мінуси:
на всі спортивні заходи Італії потрібна медична довідка. Цей марафон - не виняток.
погода може піднести сюрпризи. Наприклад, в минулому році ділянку траси сильно затопило, і долати його довелося по щиколотку у воді (зате є, що пригадати)
навіть в нетуристичний сезон у Венеції все дуже дорого.
Альтернативний варіант марафону в Італії - Флоренція (Firenze Marathon).
Marathon Des Alpes-Maritimes Nice-Cannes
Де: Ніцца - Канни, Франція
Коли: 3 листопад
Вартість: 80-90 євро
Дистанції: марафон, парна естафета 2 × 21 км, 20 км
плюси:
тепло, пальми, Лазурне узбережжя, смачна їжа - все, що потрібно для щастя на початку листопада (бігати навіть не обов'язково)
траса point-to-point по знакових місцях з книг і фільмів: старт - на Англійській набережній в Ніцці, фініш - на набережній Круазетт в Каннах. Звичайно, по червоній доріжці! Доставку речей організатори беруть на себе.
є формат естафети на двох, коли кожен учасник біжить по 21 км. А фінішувати можна разом - першого учасника доставляють на фініш в Канни.
мінуси:
друга половина траси досить горбиста
маршрут проходить уздовж узбережжя, де часто буває вітер
добиратися дорого і незручно
на місці теж все дорого, Рів'єра ж.
Athens Classic Marathon
Де: Афіни, Греція
Коли: 10 листопада 2019
Вартість: 80 євро
Дистанції: марафон, 10 км, 5 км, дитячий забіг
плюси:
той самий, перший автентичний марафон. Якщо ви вже багато чого бачили і багато бігали, Афіни неодмінно варто додати в колекцію.
є прямий рейс від лоукост WizzAir
в листопаді туристичний потік до Греції йде на спад, можна спокійно насолоджуватися містом без натовпу
красивий фініш на арені старовинного мармурового стадіону "Панатінаїкос".
мінуси:
траса визнана однією з найскладніших в Європі, лічники краще не планувати. Всі пам'ятають, що трапилося з першим марафонцем (спойлер - йому не дуже пощастило).
Radisson Blu Larnaka International Marathon
Де: Ларнака, Кіпр
Коли: 17 листопад 2019
Вартість: від 30 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, 5 км
плюси:
ну дуже красивий маршрут: озеро з рожевими фламінго і морське узбережжя
на Кіпр зручно добиратися прямим рейсом від WizzAir
фірмова футболка для учасників забігу
сертифікація AIMS.
мінуси:
траса непроста: перепади висот і два дуже серйозних підйому
марафон в два кола.
Східна Європа - близько і бюджетно
Забіги в Східній Європі - наші переможці в номінації "найкраща бюджетна альтернатива популярним марафонам". Вони відрізняються якісною організацією і скромними витратами на поїздку, а деякі до всього ще й мають багаторічну історію. Логістика на висоті: є варіанти від лоукостів, поїзди і автобуси, можна дістатися і на своєму авто.
SPAR Budapest Marathon
Де: Будапешт, Угорщина
Коли: 29 вересня 2019
Вартість: 80 євро
Дистанції: марафон, 30 км, естафета, дитячі забіги
плюси:
ненудний красивий маршрут через мости і міські пам'ятки
в Будапешт зручно добиратися прямим рейсом від лоукост WizzAir
якщо це ваш перший марафон, є спосіб виділитися: можна отримати у організаторів додатковий номер з написом "мій перший марафон". Такі учасники отримують особливо бурхливу підтримку і увагу глядачів.
хороше наповнення стартового пакета, фірмова футболка і паста-паті
пейсмейкер від 3:00 до 5:30
сертифікація AIMS.
мінуси:
немає точної карти траси, організатори змінюють маршрут щороку, орієнтуватися варто на центральну частину міста. Підйоми на мости точно будуть.
все-таки це найпопулярніший і наймасовіший марафон в Східній Європі, тому бюджетним його назвати можна з натяжкою.
Kosice Peace Marathon
Де: Кошице, Словаччина
Коли: 6 жовтень 2019
Вартість: 35-55 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 4,2 км
плюси:
якщо колекціонуєте марафони з розряду "най-най", можна сміливо додавати в список забіг в Кошице: це найстаріший міжнародний марафон в Європі
сертифікація AIMS, срібний лейбл IAAF
швидка плоска траса
зручно добиратися автобусом з Ужгорода
бурхлива підтримка глядачів, марафон тут - міське свято.
мінуси:
траса в два кола.
Raiffeisen Bank Bucharest City Marathon
Де: Бухарест, Румунія
Коли: 13 жовтень 2019
Вартість: від 50 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, естафета, забіг на 3.6 км
плюси:
марафон хоч і молодий, але швидко розвивається і залучає нових спонсорів. Організація на хорошому рівні, приємне наповнення стартових пакетів.
красивий маршрут через зелені зони
плоска траса без підйомів
бронзовий лейбл і сертифікація AIMS.
мінуси:
в цей час в Румунії ще може бути сонячно і жарко
експо, судячи з відгуків, дуже скромне.
Ljubljana Marathon
Де: Любляна, Словенія
Коли: 27 жовтня 2019
Вартість: 40 євро
Дистанції: марафон, напівмарафон, 10 км, забіги fun run
плюси:
красивий фініш в історичному центрі міста
золотий лейбл IAAF (і всього за 40 євро!), сертифікація AIMS
траса швидка і плоска
погода в цей час зазвичай сприятлива, щоб бігти на лічники
хороше наповнення стартового пакета, фірмова футболка учасникам марафону.
мінуси:
не знайшли.