Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого відбулися матчі 11-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Південної Кореї здолала Данію, США програли Японії, ОКР програв Швеції, а Канада поступилася Китаю.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Південна Корея - Данія 8:7
Японія - США 10:7
ОКР - Швеція 5:8
Канада - Китай 9:11
Турнірна таблиця: