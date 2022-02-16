У 11-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 16 лютого відбулися матчі 11-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Південної Кореї здолала Данію, США програли Японії, ОКР програв Швеції, а Канада поступилася Китаю.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки, 11 тур

16 лютого

Південна Корея - Данія 8:7

Японія - США 10:7

ОКР - Швеція 5:8

Канада - Китай 9:11

Турнірна таблиця: