Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого відбулися матчі 8-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Канади переграла Велику Британію, Японія програла Південній Кореї, Данія впевнено переграла ОКР, а Швейцарія поступилася Швеції.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Швейцарія - Швеція 5:6
Велика Британія - Канада 3:7
Японія - Південна Корея 5:10
Данія - ОКР 10:5
Турнірна таблиця: