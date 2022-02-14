У 8-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого відбулися матчі 8-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Канади переграла Велику Британію, Японія програла Південній Кореї, Данія впевнено переграла ОКР, а Швейцарія поступилася Швеції.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

8 тур, 14 лютого

Швейцарія - Швеція 5:6

Велика Британія - Канада 3:7

Японія - Південна Корея 5:10

Данія - ОКР 10:5

Турнірна таблиця: