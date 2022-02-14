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Жіноча збірна Японії програла Південній Кореї. Результати 8 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 17:19 171 0
У 8-му турі відбулися чотири матчі
Жіноча збірна Японії програла Південній Кореї. Результати 8 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого відбулися матчі 8-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Канади переграла Велику Британію, Японія програла Південній Кореї, Данія впевнено переграла ОКР, а Швейцарія поступилася Швеції.

Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, жінки
8 тур, 14 лютого

Швейцарія - Швеція 5:6

Велика Британія - Канада 3:7

Японія - Південна Корея 5:10

Данія - ОКР 10:5

Турнірна таблиця:

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