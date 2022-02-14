Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого відбулися матчі 8-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Канади впевнено перемогла італійців, ОКР програв Швеції, Велика Британія здолала Швейцарію, а Данія - Норвегію.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати
Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Канада - Італія 7:3
Данія - Норвегія 6:5
ОКР - Швеція 5:7
Швейцарія - Велика Британія 5:6
Турнірна таблиця: