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Збірна Канади впевнено переграла Італію. Результати 8 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 11:18 39 0
У 8-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Канади впевнено переграла Італію. Результати 8 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого відбулися матчі 8-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Канади впевнено перемогла італійців, ОКР програв Швеції, Велика Британія здолала Швейцарію, а Данія - Норвегію.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
8 тур, 14 лютого

Канада - Італія 7:3

Данія - Норвегія 6:5

ОКР - Швеція 5:7

Швейцарія - Велика Британія 5:6

Турнірна таблиця:

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