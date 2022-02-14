У 8-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 14 лютого відбулися матчі 8-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Канади впевнено перемогла італійців, ОКР програв Швеції, Велика Британія здолала Швейцарію, а Данія - Норвегію.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, чоловіки

8 тур, 14 лютого

Канада - Італія 7:3

Данія - Норвегія 6:5

ОКР - Швеція 5:7

Швейцарія - Велика Британія 5:6

Турнірна таблиця: