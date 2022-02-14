Жіноча збірна Японії розгромила Китай. Результати 7 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 7-му турі відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 7-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Японії впевнено переграла Китай, Канада перемогла ОКР, а Південна Корея програла США.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

7 тур, 14 лютого

Китай - Японія 2:10

Канада - ОКР 11:5

США - Південна Корея 8:6