Жіноча збірна Японії розгромила Китай. Результати 7 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 7-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Японії впевнено переграла Китай, Канада перемогла ОКР, а Південна Корея програла США.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Китай - Японія 2:10
Канада - ОКР 11:5
США - Південна Корея 8:6