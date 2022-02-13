У 6-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 6-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Швеції розгромила США, Данія програла Великій Британії, Швейцарія переграла Канаду, а Китай здолав Південну Корею.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

6 тур, 13 лютого

Данія - Велика Британія 2:7

США - Швеція 4:10

Південна Корея - Китай 5:6

Швейцарія - Канада 8:4