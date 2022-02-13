Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого відбулися матчі 6-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Швеції розгромила США, Данія програла Великій Британії, Швейцарія переграла Канаду, а Китай здолав Південну Корею.
Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати
Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Данія - Велика Британія 2:7
США - Швеція 4:10
Південна Корея - Китай 5:6
Швейцарія - Канада 8:4