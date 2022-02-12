У 4-му турі відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого відбулися матчі 4-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Канади програла Швеції, Японія здолала Данію, а Південна Корея впевнено переграла ОКР.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

4 тур, 12 лютого

Швеція - Канада 7:6

Південна Корея - ОКР 9:5

Японія - Данія 8:7