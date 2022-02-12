Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого відбулися матчі 4-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Канади програла Швеції, Японія здолала Данію, а Південна Корея впевнено переграла ОКР.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Швеція - Канада 7:6
Південна Корея - ОКР 9:5
Японія - Данія 8:7