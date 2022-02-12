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Легендарний сноубордист емоційно оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 05:33 97 0
Вайт - про емоції, які його переповнюють
Легендарний сноубордист емоційно оголосив про завершення кар'єри
#Олімпіада-2022, #Шон Вайт

Джерело - The Guardian.

Триразовий олімпійський чемпіон, легендарний американський сноубордист Шон Вайт вирішив завершити кар'єру після четвертого місця на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).

Про це заявив сам Вайт.

"Все закінчено, і я можу нарешті видихнути. Звичайно, я хотів би краще виступити під час своїх спроб, але є причина, чому я показав такий результат: моя нога дуже сильно хворіла.

Можливо, це через нерви, але її затиснуло, тому я робив усе можливе і пишаюся тим, що фінішував четвертим. Пишаюся кожним своїм моментом.

Це була прекрасна подорож, я такий щасливий, і дякую всім вам від щирого серця. Наразі мене переповнюють емоції, ці оплески натовпу, слова від моїх конкурентів. Я такий щасливий.

Сноубординг, дякую тобі. Це було кохання всього мого життя", - зазначив Вайт.

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