Легендарний сноубордист емоційно оголосив про завершення кар'єри

Джерело - The Guardian.
Триразовий олімпійський чемпіон, легендарний американський сноубордист Шон Вайт вирішив завершити кар'єру після четвертого місця на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).
Про це заявив сам Вайт.
"Все закінчено, і я можу нарешті видихнути. Звичайно, я хотів би краще виступити під час своїх спроб, але є причина, чому я показав такий результат: моя нога дуже сильно хворіла.
Можливо, це через нерви, але її затиснуло, тому я робив усе можливе і пишаюся тим, що фінішував четвертим. Пишаюся кожним своїм моментом.
Це була прекрасна подорож, я такий щасливий, і дякую всім вам від щирого серця. Наразі мене переповнюють емоції, ці оплески натовпу, слова від моїх конкурентів. Я такий щасливий.
Сноубординг, дякую тобі. Це було кохання всього мого життя", - зазначив Вайт.
Snowboarding, thank you. It's been the love of my life...It's been a journey. I can't wait to see where this sport goes. The future for me is so exciting. There's so much I want to do in my life. So much to do, so much to live for, this is just the beginning." - @shaunwhite 🙌 pic.twitter.com/IlytCHfSBG— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 11, 2022