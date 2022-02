Легендарний сноубордист емоційно оголосив про завершення кар'єри

Триразовий олімпійський чемпіон, легендарний американський сноубордист Шон Вайт вирішив завершити кар'єру після четвертого місця на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай).

Про це заявив сам Вайт.

Snowboarding, thank you. It's been the love of my life...It's been a journey. I can't wait to see where this sport goes. The future for me is so exciting. There's so much I want to do in my life. So much to do, so much to live for, this is just the beginning." - @shaunwhite 🙌 pic.twitter.com/IlytCHfSBG