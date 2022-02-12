Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE
Сьогодні 12:58 2037
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Сьогодні 13:08 2491
Йоганнес Бо виграв спринт, Підручний та Прима потрапили до ТОП-15
Сьогодні 12:15 340
Китайський ковзаняр з рекордом став олімпійським чемпіоном у Пекіні
Сьогодні 12:03 175
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
Сьогодні 11:08 460
Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022
Сьогодні 10:33 2160 3
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася
Сьогодні 07:33 21930
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Вчора 20:12 1570
Коноплянка - гравець Краковії
Вчора 18:24 1272
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Вчора 17:21 56991
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гандей: Зараз багато хто змінює громадянство, бо хоче покращити умови

Сьогодні 12:34 165 0
Українець - про можливу зміну громадянства
Гандей: Зараз багато хто змінює громадянство, бо хоче покращити умови
#Олімпіада-2022, #Олег Гандей

Джерело - Tribuna.com.

Український шорт-трекіст Олег Гандей на своєму прикладі хочу показати, що і в Україні можна досягати великих висот і результатів.

Про це заявив український шорт-трекіст Олег Гандей.

"Змінити громадянство? Таких пропозицій я не отримував, хоча натяки були. Я дуже люблю Україну і не збираюся змінювати громадянство. Принаймні станом на сьогодні не було таких думок.

Звичайно, мені шкода за мій результат, за мої роки тренувань. Буквально за хвилину я розчарувався у собі, у своїй підготовці. Буду робити все можливе, щоб покращити свій результат на найближчих змаганнях.

Питання зміни громадянства дуже складне. Зараз це дуже популярно, багато хто його змінює, бо хоче покращити умови. Але я на своєму прикладі хочу показати, що і в Україні можна досягати великих висот і результатів", - сказав Гандей.

Нагадаємо, що Олег Гандей на Олімпіаді-2022 не зміг вийти до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 83636
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 56991
31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 7522
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 11467 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 41165
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася 21931
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 35960 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18290
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 9551 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13118 12
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 10456 22
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34057 1