Гандей: Зараз багато хто змінює громадянство, бо хоче покращити умови

Український шорт-трекіст Олег Гандей на своєму прикладі хочу показати, що і в Україні можна досягати великих висот і результатів.

Про це заявив український шорт-трекіст Олег Гандей.

"Змінити громадянство? Таких пропозицій я не отримував, хоча натяки були. Я дуже люблю Україну і не збираюся змінювати громадянство. Принаймні станом на сьогодні не було таких думок.

Звичайно, мені шкода за мій результат, за мої роки тренувань. Буквально за хвилину я розчарувався у собі, у своїй підготовці. Буду робити все можливе, щоб покращити свій результат на найближчих змаганнях.

Питання зміни громадянства дуже складне. Зараз це дуже популярно, багато хто його змінює, бо хоче покращити умови. Але я на своєму прикладі хочу показати, що і в Україні можна досягати великих висот і результатів", - сказав Гандей.