У 4-му турі відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого відбулися матчі 4-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна ОКР розгромила Данію, а Велика Британія - Норвегію. Канада поступилася Швейцарії.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, чоловіки

3 тур, 11 лютого

ОКР - Данія 10:2

Велика Британія - Норвегія 8:2

Канада - Швейцарія 3:5

Турнірна таблиця: