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Збірна Великої Британії розгромила Норвегію. Результати 4 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 17:03 167 0
У 4-му турі відбулися три матчі
Збірна Великої Британії розгромила Норвегію. Результати 4 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого відбулися матчі 4-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна ОКР розгромила Данію, а Велика Британія - Норвегію. Канада поступилася Швейцарії.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
3 тур, 11 лютого

ОКР - Данія 10:2

Велика Британія - Норвегія 8:2

Канада - Швейцарія 3:5

Турнірна таблиця:

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