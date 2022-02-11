Норвежці хотіли запросити біатлоністку Екгофф для участі у лижній естафеті на Олімпіаді

Естафета має відбутися 12 лютого

Джерело - Чемпіон.

Через проблеми зі складом норвезька команда вивчала можливість запросити для участі у жіночій лижній естафеті біатлоністку Тіріль Екгофф.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 естафета має відбутися 12 лютого.

Зазначимо, що проблеми зі складом лижної команди у Норвегії виникли після того, як Гайді Венг та Ганні Кьєрсті Кальво через коронавірус не змогли приїхати до Пекіна для участі в Іграх.

Зазначається, що тренери збірної Норвегії з біатлону не відпустили Екгофф у розташування лижної команди, оскільки сама естафета відбудеться 12 лютого, а спринт та перегони переслідування у біатлоністок - 11-го та 13-го числа.